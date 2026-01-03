"Tirāns ir aizgājis!" Tramps paziņo par veiksmīgu triecienu pa Venecuēlu un Maduro sagūstīšanu
ASV prezidents Donalds Tramps paziņojis, ka Savienotās Valstis ir "veiksmīgi veikušas plaša mēroga triecienu pa Venecuēlu". Pēc viņa teiktā, republikas līderis Nikolass Maduro kopā ar sievu ir "sagūstīti un izvesti no valsts".
Tramps piebilda, ka operācija tika īstenota sadarbībā ar ASV tiesībsargājošajām iestādēm. Sīkāku informāciju viņš solīja sniegt preses konferencē plkst. 11.00 pēc vietējā laika.
Jau vēstīts, ka Venecuēlas galvaspilsētā Karakasā sestdienas rītā atskanējušas spēcīgas eksplozijas, kā arī dzirdamas militāro lidmašīnu uzlidojumiem līdzīgas skaņas, vēsta ziņu aģentūras AFP žurnālists. Eksplozijas nogranda ap plkst. 2 (plkst. 8 pēc Latvijas laika).
Tās Karakasu satricināja pēc tam, kad ASV prezidents Donalds Tramps, kurš Karību jūrā izvietojis jūras spēkus, pieļāva iespējamību veikt sauszemes triecienus Venecuēlā.
Pirmdien Tramps paziņoja, ka ASV ir iznīcinājušas piestātni, kuru izmantojot Venecuēlas narkotiku tirgoņu kuģu uzkraušanai.
Tramps neatklāja, vai tā bija armijas vai Centrālās izlūkošanas pārvaldes (CIP) operācija. Viņš arī neprecizēja, kur veikts trieciens, tikai piebilda, ka tas bijis piekrastē.
Venecuēlas prezidents Nikolass Maduro nav ne apstiprinājis, ne noliedzis pirmdienas triecienu, bet ceturtdien paziņoja, ka ir gatavs sadarboties ar Vašingtonu pēc nedēļām ilgā ASV militārā spiediena.
Kā ziņo "CBS News" avoti ASV amatpersonu vidū, Maduro sestdienas agrā rītā sagūstīja "Delta Force" — ASV armijas elitārā speciālo uzdevumu vienība.
Venecuēlas varasiestādes nezina valsts galvas un viņa sievas atrašanās vietu, paziņoja viceprezidente Delsija Rodrigesa. ASV valsts sekretāra vietnieks Kristofers Landau sacīja, ka Maduro "beidzot stāsies tiesas priekšā par saviem noziegumiem". "Jauns laikmets Venecuēlai! Tirāns ir aizgājis," viņš rakstīja.
Bijušais autobusa vadītājs un arodbiedrību līderis Maduro kļuva par Venecuēlas prezidentu 2013. gadā pēc sava priekšteča un mentora Ugo Čavesa nāves, uzvarot vēlēšanās ar nelielu pārsvaru.
Pirms tam viņš ieņēma ārlietu ministra un viceprezidenta amatus. 2024. gadā Venecuēlas vēlēšanu komisija paziņoja par Maduro pārvēlēšanu uz trešo termiņu, neraugoties uz daudzajiem pierādījumiem, ka patiesībā uzvarējis opozīcijas kandidāts Edmundo Gonsaless.
Maduro valdīšanas laikā Venecuēla piedzīvoja hiperinflāciju, akūtu pārtikas un medikamentu trūkumu, kā arī vienu no lielākajiem migrācijas viļņiem, kad valsti pameta vairāk nekā 8 miljoni iedzīvotāju. Saskaņā ar "Bloomberg" aprēķināto nedēļas indeksu 2025. gadā cenas republikā pieauga par 587%.