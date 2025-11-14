Trampa ambīcijas iegūt Grenlandi beidzas ar likuma pieņemšanu, kas ierobežo ārvalstnieku iespējas iegādāties zemi
Grenlandes parlaments ir nolēmis ierobežot ārvalstnieku tiesības uz īpašumu plašajā Arktikas salā pēc tam, kad, reaģējot uz ASV prezidenta Donalda Trampa teritoriālajām ambīcijām, ASV investori sāka aktīvāk interesēties par Dānijas kontrolēto teritoriju.
Likumu Grenlandes parlaments pieņēma ar 21 balsi par, bet seši deputāti atturējās. Grenlandes parlamentā ir 31 deputāts.
Personām, kas nav Dānijas pilsoņi, un ārvalstu uzņēmumiem īpašumu iegādāties vai iegūt zemes izmantošanas tiesības būs iespējams tikai tad, ja viņi vismaz iepriekšējos divus gadus ir bijuši salas pastāvīgie iedzīvotāji un maksājuši visus nodokļus.
"Dānijas pilsoņi var iegādāties īpašumu un zemes izmantošanas tiesības Grenlandē," noteikts jaunajā likumā, kas spēkā stāsies 1. janvārī.
Jaunais likums nozīmē, ka tikai Grenlandes, Fēru salu un Dānijas iedzīvotāji un uzņēmumi varēs iegādāties īpašumus un zemes lietošanas tiesības Grenlandē.
Dānijas laikraksts "Politiken" šogad vēstīja, ka par īpašuma iegūšanu Grenlandē arvien vairāk interesējas personas no ASV. Kopš atgriešanās Baltajā namā janvārī Tramps vairākkārt ir teicis, ka ASV drošības apsvērumu dēļ ir nepieciešama stratēģiski novietotā, resursiem bagātā sala, un ir atteicies izslēgt spēka pielietošanu tās nodrošināšanai.