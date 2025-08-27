Dānija izsauc uz pārrunām ASV sūtni, jo Grenlandē aizdomīgās darbībās pieķerti trīs amerikāņi
Dānija trešdien izsaukusi ASV pilnvaroto lietvedi, šādi reaģējot uz ziņām par iejaukšanās mēģinājumiem, ko Grenlandē, Dānijas autonomajā teritorijā, veikušas Savienoto Valstu amatpersonas.
Dānijas sabiedriskā televīzija trešdien ziņoja, ka Grenlandē pēdējā laikā manītas vismaz trīs Trampam tuvas ASV amatpersonas, kas centušās iegūt informāciju par jautājumiem, kuri pagātnē radījuši spriedzi Grenlandes un Dānijas attiecībās, arī par Grenlandes bērnu piespiedu atņemšanu ģimenēm un piespiedu kontracepcijas skandālu.
Kā vēsta CNN, amerikāņi, kuriem ir saistība ar Trampu, ir īstenojuši slēptas ietekmes operācijas. Stāsts balstās uz informāciju no astoņiem avotiem, kuri uzskata, ka mērķis ir radīt vājākas attiecības ar Dāniju. Patlaban netiek atklāts, vai amerikāņi strādāja pēc savas iniciatīvas vai pēc kāda cita norādījuma.
"Mēs apzināmies, ka ārvalstu personas turpina izrādīt interesi par Grenlandi un tās situāciju Dānijas Karalistē. Tāpēc nebūs nekāds pārsteigums, ja mēs arī turpmāk saskarsimies ar mēģinājumiem no ārpuses ietekmēt karalistes nākotni," paziņojumā ziņu aģentūrai AFP pauda ārlietu ministrs Larss Leke Rasmusens.
"Jebkurš mēģinājums iejaukties karalistes iekšējās lietās, protams, ir nepieņemams," viņš norādīja, piebilstot, ka "lūdzis Ārlietu ministriju izsaukt ASV pilnvaroto lietvedi uz tikšanos ministrijā".
ASV prezidents Donalds Tramps kopš atgriešanās Baltajā namā janvārī vairākkārt paudis, ka ASV stratēģiski nozīmīgā un resursiem bagātā Grenlande ir nepieciešama drošības apsvērumu dēļ, un ir atteicies izslēgt spēka pielietošanu, lai to panāktu.
Lielākā daļa Grenlandes iedzīvotāju vēlas, lai Grenlande būtu neatkarīga no Dānijas, bet nevēlas tās nonākšanu ASV sastāvā, liecina janvārī veiktās sabiedriskās domas aptaujas rezultāti.