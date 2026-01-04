ASV sagūstītais Maduro atrodas aizturēšanas centrā Ņujorkā
ASV sagūstītais Venecuēlas prezidents Nikolass Maduro atrodas aizturēšanas centrā Ņujorkā, svētdien ziņo ASV mediji.
ASV valdības lidmašīna ar Maduro un viņa sievu Sīliju Floresu nolaidās militārajā bāzē īsi pēc pusnakts, un viņi ar helikopteru tika nogādāti Ņujorkā, kur ievietoti aizturēšanas centrā Bruklinā. Viņiem izvirzītas apsūdzības dažādos ar narkotikām un ieročiem saistītos noziegumos.
Baltais nams platformā "X" publiskoja video, kurā Maduro redzams rokudzelžos ASV Narkotiku apkarošanas administrācijas (DEA) iestādē Ņujorkā.
Jau vēstīts, ka ASV spēki sestdien veica gaisa triecienus Karakasā un izveda no valsts Maduro un viņa sievu, un ASV prezidents Donalds Tramps pēc tam paziņoja, ka ASV pārvaldīs Venecuēlu un tās milzīgos naftas krājumus. Tramps arī paziņoja, ka Venecuēlā varētu tikt izvietoti ASV karavīri, un norādīja, ka ASV "nebaidās no karaspēka izvietošanas uz zemes".