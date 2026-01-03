Maduro un viņa sieva ASV apsūdzēti saistībā ar sazvērestību narkoterorismā
Venecuēlas vaonim Nikolasam Maduro un viņa sievai Sīlijai Floresai ASV izvirzītas ar narkotikām saistītas apsūdzības, paziņojusi ASV ģenerālprokurore Pema Bondi.
"Maduro ir apsūdzēts narkoterorisma sazvērestībā, kokaīna ievešanas sazvērestībā, automātisko ieroču un iznīcināšanas ierīču glabāšanā un sazvērestībā ar mērķi glabāt automātiskos ieročus un iznīcināšanas ierīces pret ASV," platformā "X" sestdien rakstīja Bondi, norādot, ka apsūdzības izvirzītas Ņujorkā.
ASV valsts sekretārs Marko Rubio vietnē X rakstīja, ka "Maduro nav Venecuēlas prezidents un viņa režīms nav likumīgā valdība". "Maduro ir karteļa "Los Soles" - narkoteroristu organizācijas - vadītājs," viņš rakstīja. Maduro ir "apsūdzēts par narkotiku ievešanu Savienotajās Valstīs," paziņoja Rubio.
ASV prezidents Donalds Tramps sestdien paziņoja, ka Maduro un viņa sieva ir "sagūstīti" pēc tam, kad ASV veica gaisa triecienus vairākiem mērķiem Venecuēlā.
ASV bruņotie spēki pastiprināti ir vērsušies pret, iespējams, narkotiku kontrabandas kuģiem. Piektdien Venecuēla paziņoja, ka tā ir gatava sarunām ar ASV par līgumu narkotiku kontrabandas apkarošanai.
Maduro ceturtdien pārraidītā intervijā sacīja, ka ASV vēlas piespiest Venecuēlu mainīt valdību un iegūt piekļuvi tās milzīgajām naftas rezervēm, izmantojot mēnešiem ilgo spiediena kampaņu, kas sākās ar masveida militāro spēku izvietošanu Karību jūrā augustā.
Venecuēlas viceprezidente Delsija Rodrigesa pieprasīja ASV nekavējoties pierādīt, ka aizturētais valsts vadītājs ir dzīvs. "Mēs nezinām, kur ir prezidents Nikolass Maduro un pirmā lēdija Sīlija Floresa," teica viceprezidente. Televīzijas uzrunā viņa arī paziņoja, ka ASV triecienos ir nogalināti gan Venecuēlas karavīri, gan civiliedzīvotāji.