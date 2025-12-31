ASV sūtnis NATO apšauba Krievijas apgalvojumus, ka Ukraina būtu uzbrukusi Putina rezidencei ar droniem
ASV vēstnieks NATO Metjū Vitakers otrdien pauda skeptisku attieksmi par Krievijas apgalvojumiem, ka Ukraina ar droniem it kā būtu uzbrukusi Krievijas vadoņa Vladimira Putina rezidencei.
"Nav skaidrs, vai tas tiešām notika," norādīja Vitakers intervijā kanālam "Fox Business", norādot, ka vēlas redzēt ASV izlūkdienestu datus par šo incidentu, ko Ukraina dēvē par izdomājumu. "Man šķiet nedaudz savādi - būt tik tuvu miera līgumam, un pēc tam izdarīt kaut ko tik neapdomīgu," viņš sacīja.
Krievija pirmdien pavēstīja, ka Ukraina uzbrukusi Vladimira Putina rezidencei Novgorodas apgabalā ar 91 tālas darbības dronu. Kremlis apgalvoja, ka atbildēs uz šo incidentu un, ka Krievijas miera sarunu nostāja sarunās kļūs stingrāka. Tikmēr Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha otrdien paziņoja, ka Krievija nav sniegusi nekādus pierādījumus par šo it kā notikušo "incidentu", jo viņiem pierādījumu gluži vienkārši nav.
Arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis otrdien norādīja, ka Kremļa naratīvs par it kā Ukrainas veikto uzbrukumu Putina rezidencei ir meli. "Šis it kā notikušais uzbrukums ir pilnībā izdomāts — tas ir propagandas izgudrojums, kas paredzēts, lai attaisnotu turpmākus [Krievijas] uzbrukumus Ukrainai, tostarp Kijivai, kā arī tas liecina par Krievijas nevēlēšanos spert nepieciešamos soļus kara izbeigšanai. Tipiski krievu meli," pauda Zelenskis.
Bet ASV prezidents Donalds Tramps pirmdien paziņoja, ka Putins telefonsarunā viņam esot sacījis, ka Ukraina mēģinājusi uzbrukt viņa rezidencei un norādīja, ka viņš par to ir "ļoti dusmīgs". Jautāts, vai ASV guvusi pierādījumus par šādu uzbrukumu, Tramps atbildēja: "Mēs noskaidrosim. Jūs sakāt, ka varbūt uzbrukuma nebija. Pilnīgi iespējams, bet prezidents Putins man šorīt teica, ka notika."
Baltais nams atteicies patlaban sniegt sīkākus komentārus par iespējamo incidentu, un arī ASV izlūkdienestu amatpersonas par to komentārus nav sniegušas.
Pēc svētdienas tikšanās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski Floridā Tramps paziņoja, ka viņš un Zelenskis "varbūt ir ļoti tuvu" vienošanās panākšanai par kara izbeigšanu, lai gan visstrīdīgākie teritoriālie jautājumi joprojām paliek neatrisināti. Krievija, kas iebruka Ukrainā 2022. gada februārī, kontrolē nedaudz mazāk par piekto daļu no kaimiņvalsts teritorijas un apgalvo, ka tās karaspēks virzās uz priekšu.