"Jura Klozetpods" komandēs Krievijas bezpilota sistēmu karaspēku, vēsta satrauktie "Z patrioti". Šādi pazīstams kādreizējais santehnikas tirgonis Jurijs Vaganovs
Par Krievijas Bruņoto spēku bezpilota sistēmu karaspēka komandieri iecelts kāds Jurijs Vaganovs — uzņēmējs no Maskavas apgabala bez militārās izglītības, kurš pazīstams ar nicīgu iesauku “Jura Klozetpods” (“Jura Uņitaz”). Par viņa iecelšanu sākotnēji rakstīja Krievijas agresiju Ukrainā atbalstošie “Z blogeri”, ko vēlāk BBC apstiprinājušas informētas personas Krievijas dronu ražošanas nozarē. Oficiāli par šo iecelšanu nav paziņots.
Krievijas aizsardzības ministrs Andrejs Belousovs jau 2024. gada decembrī paziņoja par plāniem izveidot bezpilota sistēmu karaspēku. Toreiz viņš sacīja, ka jaunā karaspēka veida izveidi plānots pabeigt 2025. gada trešajā ceturksnī. Savukārt 2025. gada novembrī Krievijas Aizsardzības ministrija ziņoja par jaunā karaspēka veida izveides pabeigšanu. Par šo tēmu uzstājās jaunā karaspēka veida komandiera vietnieks, pulkvedis Sergejs Ištuganovs, taču paša komandiera vārds toreiz tā arī netika nosaukts.
Pirms Krievijas invāzijas Ukrainā 2022. gada 24. februārī 1982. gadā dzimušais Vaganovs Elektrostaļā tirgoja santehniku, tādēļ ieguva šo palamu “Jura Klozetpods”. Kopš 2022. gada pavasara viņš Krievijas sagrābtajā Donbasā sāka ievest “humanitārās kravas”. Jāpiebilst, ka krievu okupanti sagrābtajās teritorijās masveidā izlaupīja vietējo iedzīvotāju mājas, pievācot un uz savu dzimteni aizvedot ne tikai veļas mašīnas un citu tehniku, bet arī klozetpodus.
Kara gados Vaganovs izveidoja plašu kontaktu loku un kļuva par vienu no galvenajiem pirmās personas skata (FPV) dronu piegādātājiem Krievijas armijai. Uz Sudoplatova vārdā nosauktā bataljona bāzes viņš izveidoja dronu “Sudoplatov – Sudnij deņ” (“Sudoplaovs - Pastardiena”) ražošanu. Jāpiebilst, ka Ukrainā dzimušais Pāvels Sudoplatovs (1907-1996) PSRS laikos bija spiegs, diversants un asiņainā tirāna Josifa Staļina uzdevumā organizēja vairāku režīma pretinieku, tostarp Ļeva Trocka slepkavības. 2024. gada janvārī tika ziņots, ka Ukrainas armija ar HIMARS raķetēm veica triecienu poligonam pie Ilovaiskas Doneckas apgabalā, kur notika projekta šo dronu operatoru apmācība, nogalinot 24 okupantu karavīrus. Tieši šis incidents, kā arī Vaganova monopols dronu piegādēs izraisīja neapmierinātību daudzu “Z patriotu” un okupantu armijas karavīru aprindās.
“Iespējams, atceraties ķildas ap vienoto “Sudoplatov” dronu piegādātāju Aizsardzības ministrijai — to, kurš pēc tam poligonā nobendēja operatorus? Būtība ir tāda, ka komersants no Elektrostaļas, kurš pirms kara tirgoja santehniku, pasludināja sevi par GRU [Galvenā izlūkošanas pārvalde – red.] ģenerāli un sāka agresīvi virzīt sevi Aizsardzības ministrijas iepirkumu struktūrā,” par Vaganova militāro karjeru stāstīja “kara korespondents” Romāns Sapoņkovs. “Ierasts stāsts. Viņiem tur viss tā notiek. Viņi taču karo haltūrējot. Tas ir komerciāls projekts. Nu un kas, ka cilvēki sprāgst nost,” par Vaganova iecelšanu BBC izteicās kāds bijušais Krievijas karavīrs, kurš vēlējās palikt anonīms. Savukārt “Z blogers” Svjatoslavs Goļikovs apgalvo, ka Vaganovs darbojas ciešā sadarbībā ar Krievijas aizsardzības ministra vietnieku Alekseju Krivoručko, un runa ir tikai “truli par komerciju”, nevis par bezpilota sistēmu attīstību un pielietošanu mūsdienu karā. “Alternatīvi skaista “analogovņet” [ironisks apzīmējums Krievijas propagandas izplatītajiem apgalvojumiem par dažādo bruņojumu, kam pasaulē neesot analogu – red.] tipa atbilde Maģāram.”
Jāpiebilst, ka Ukrainā bezpilota sistēmu karaspēks jau tika izveidots 2024. gada februārī, un tā pavēlnieks ir ungāru izcelsmes karavīrs Roberts Brovdijs ar iesauku “Maģārs” jeb “Ungārs”. Krievijas invāzijas sākumā viņš izveidoja gaisa izlūkošanas vienību “Maģāra putni” un savā “Telegram” kanālā regulāri publicēja videomateriālus, kā ar droniem trāpa okupantu karavīriem un tehnikai. Kara gaitā viņš kļuvis par atsevišķa karaspēka veida pavēlnieku un ieguvis Ukrainas varoņa nosaukumu.
2025. gada oktobrī ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu ļoti draudzīgais un karu kvēli atbalstošais Krievijas Pareizticīgās baznīcas patriarhs Kirils apbalvoja Vaganovu ar kņaza Dmitrija Donskoja III šķiras ordeni. Šajā ceremonijā uzņēmēju jau prezentēja kā apakšpulkvedi un aizsardzības ministra vietnieka padomnieku bruņojuma jautājumos. Kā norāda BBC, ja Vaganova iecelšanu apstiprinās oficiāli, tas nozīmēs, ka šim uzņēmējam bez nekādas militārās izglītības kā atsevišķa karaspēka veida pavēlniekam būtu jāsaņem ģenerāļa uzpleči.