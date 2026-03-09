Spriedzei reģionā augot, Turcija izvieto Ziemeļkiprā iznīcinātājus F-16
Ankara, īstenojot drošības pasākumus, Ziemeļkiprā izvietojusi sešus iznīcinātājus F-16, pirmdien paziņoja Turcijas Aizsardzības ministrija.
"Ņemot vērā jaunāko notikumu attīstību mūsu reģionā, šodien Ziemeļkipras Turku Republikā (ZKTR) ir izvietoti seši iznīcinātāji F-16 un pretgaisa aizsardzības sistēmas," teikts ministrijas paziņojumā.
Kipra ir sadalīta kopš 1974. gada, kad Turcijas karaspēks okupēja salas ziemeļu trešdaļu, reaģējot uz toreizējās Atēnu militārās huntas atbalstīto apvērsumu, kura mērķis bija apvienošanās ar Grieķiju. ZKTR atzīst vienīgi Ankara, un tās teritorijā joprojām uzturas vismaz 30 000 vīru liels Turcijas militārais kontingents.
Pirms nedēļas Irānā ražots bezpilota lidaparāts uzbruka Lielbritānijas militārajai bāzei, kas atrodas starptautiski atzītajā grieķu pārvaldītajā Kipras dienviddaļā.
Nikosija paziņoja, ka bezpilota lidaparātu, visticamāk, palaida Irānas atbalstītais Libānas šiītu teroristiskais grupējums "Hizbollah", nevis pati Teherāna.
Pēc incidenta vairākas Eiropas valstis apņēmās nosūtīt Kiprai pretgaisa aizsardzības un citus militāros resursus, un Francijas prezidents Emanuels Makrons deva rīkojumu nosūtīt uz Vidusjūru Francijas lidmašīnu bāzes kuģi "Charles de Gaulle", fregati un pretgaisa aizsardzības vienības.