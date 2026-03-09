Aigara Bikšes monumentālā skulptūra “Zvēra savaldīšana ar sirdi” tiks eksponēta Venēcijā
Brīdī, kad Eiropā atkal tiek diskutēts par spēku, agresiju un kultūras atbildību kara laikā, un daudzi Eiropas kultūras pārstāvji par nepieņemamu uzskata Venēcijas biennāles organizatoru lēmumu ļaut Krievijai atgriezties forumā, kamēr turpinās iebrukums Ukrainā, arī mēs uzskatām, ka šāds lēmums šajā laikā nav pieļaujams. Šajā kontekstā Venēcijā tiks eksponēts latviešu tēlnieka Aigara Bikšes darbs “Zvēra savaldīšana ar sirdi”. Monumentālā skulptūra pievēršas vienam no cilvēces pamatjautājumiem: kā savaldīt spēku, kas mīt cilvēkā pašā.
2026. gadā darbs tiks prezentēts starptautiskajā laikmetīgās mākslas izstādē Personal Structures, ko organizē European Cultural Centre, un kas norisinās paralēli Venēcijas mākslas biennālei. Izstāde pulcē māksliniekus un domātājus no dažādām pasaules valstīm, reflektējot par laiku, telpu un cilvēka eksistenci.
Fonda “Mākslai vajag telpu” vadītāja Katrīna Jaunupe: “Aigara Bikšes skulptūras centrā ir lāča tēls, viens no senākajiem Eiropas mitoloģiskajiem simboliem. Mākslinieka interpretācijā lācis nav ārējs ienaidnieks, bet instinkta, varas un cilvēkā klātesošā pirmatnējā spēka metafora. Monumentālais tēls ir piesaistīts ar ķēdi un smagu svaru, kas vienlaikus funkcionē kā fizisks objekts un simboliska struktūra. Šie elementi nenorāda uz ārēju dominanci, bet uz civilizācijas radītajiem mehānismiem, ar kuru palīdzību sabiedrība regulē spēku, to neiznīcinot.”
Nosaukumā ietvertā “sirds” iezīmē būtisku pavērsienu. Bikše piedāvā domāt par varu nevis dominances, bet atbildības kategorijās. Skulptūra runā par spēju kontrolēt spēku caur empātiju, apziņu un kultūras struktūrām.
Darbs veidots kokā – materiālā, kas nes sevī laika, augšanas un ievainojamības pieredzi. Redzamā materiāla struktūra un fiziskais smagums padara skulptūru par refleksiju par spēku, kas vienlaikus ir gan dabas, gan cilvēka kultūras veidots.
“AJ Power” uzņēmumu grupas iesaiste projektā balstīta pārliecībā, ka māksla var rosināt sabiedriski nozīmīgu sarunu par varu, cilvēka rīcību un atbildību. Venēcijā šī iniciatīva aktualizē šos jautājumus vienā no nozīmīgākajām kultūras platformām pasaulē, kur māksla rosina domāt par cilvēka spēju savaldīt spēku un uzņemties atbildību par tā sekām.
“AJ Power” uzņēmumu grupas vadītājs Roberts Samtiņš: “Krievijas valsts paviljona atvēršana laikā, kad Krievija turpina militāro iebrukumu Ukrainā, ir neattaisnojama un nepieņemama. Šis lēmums būtu jāpārskata, lai Venēcijas biennāle varētu notikt bez agresora klātbūtnes. Brīdī, kad Eiropā atkal tiek diskutēts par varu, agresiju un robežām, šī skulptūra iegūst īpašu aktualitāti. Venēcijā tā uzdod vienkāršu, bet būtisku jautājumu: vai cilvēks spēj savaldīt savu spēku, pirms tas pārtop vardarbībā. Latvijas mākslinieka klātbūtne Venēcijā šobrīd ir ne tikai kultūras notikums, bet arī intelektuāla pozīcija starptautiskā sarunā par varu, cilvēku un atbildību.”