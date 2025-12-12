VIDEO: Okupanti Harkivas apgabalā turpina pastrādāt kara noziegumus un rīko dronu "slēpņus" civiliedzīvotājiem
Krievu okupanti turpina sistemātisku dronu teroru pret civiliedzīvotājiem Harkivas apgabalā. Viņi uzbrūk civiliedzīvotājiem ar droniem un rīko dronu "slēpņus" tiem, kas steidzas palīgā upuriem.
Par to ziņo Ukrainas Gaisa desanta spēku 77. gaisa desanta motorizētās brigādes preses dienests.
Saskaņā ar brigādes sniegto informāciju, 2025. gada 11. decembrī uz ceļa starp Novoplatonovku un Borovaju Harkivas apgabalā Krievijas bezpilota lidaparāta drons apzināti uzbruka civiliedzīvotājam, kurš brauca ar motociklu. Tuvumā nebija militāru mērķu.
Bet tad krievu okupanti sarīkoja dronu slazdu: uzbrukuma vietas tuvumā viņi novietoja tā saukto dronu "gaidītāju" - dronu gaidīšanas režīmā, kas bija gatavs uzbrukt ikvienam, kurš steidzas palīgā ievainotajam civiliedzīvotājam.
"Šī nav kaujas darbība. Tas ir apzināts slazds, kura mērķis ir nogalināt civiliedzīvotājus un tos, kuri viņus glābj. Šādas darbības ir stingri aizliegtas ar starptautiskajām humanitārajām tiesībām un pārkāpj visus kara pamatprincipus," teikts paziņojumā.
77. brigādes dronu operatori bija uzbrukuma aculiecinieki, un ar precīzu triecienu iznīcināja Krievijas "gaidošo dronu". Tādēļ atkārtots Krievijas teroristu uzbrukums civiliedzīvotājiem ir izslēgts.
Pēc militārpersonu teiktā, šis ir piektais šāds teroristu uzbrukums brigādes atbildības zonā. Uzbrukumus veic krievi no Krievijas okupācijas spēku 1. tanku armijas 2. motorizētās strēlnieku divīzijas.
"Krievi izmanto dronus, lai kontrolētu ceļu, un apzināti uzbrūk maršrutam, ko vietējie iedzīvotāji izmanto evakuācijai... Katrs incidents ir vēl viens apstiprinājums tam, ka Krievija turpina karu ne tikai pret aizstāvjiem, bet arī pret civiliedzīvotājiem, kuri vienkārši cenšas izdzīvot," teikts paziņojumā.
Krievi veic teroraktus pret civiliedzīvotājiem visos frontes rajonos. 8. decembra rītā Krievijas karaspēks veica bezpilota lidaparātu uzbrukumu Kostjantiņivkai Doneckas apgabalā. Ievainota tika ģimene ar diviem bērniem, kas brauca ar velosipēdu pēc ūdens.
Pirms tam teroristi no UMPK sistēmas uz pilsētas dzīvojamo rajonu nometa FAB-250 aviācijas bumbu. Uzbrukumā gāja bojā pieci cilvēki – divas sievietes un trīs vīrieši.