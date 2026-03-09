Pirms Eirovīzijas Atvara saņem 5000 eiro dziesmas “Ēnā” popularizēšanai
Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība (LaIPA) ir parakstījusi līgumu ar Latvijas nacionālās Eirovīzijas dziesmu konkursa "Supernova" atlases uzvarētāju Atvaru par 5000 eiro finansiālu atbalstu dziesmas "Ēnā" popularizēšanai ārvalstīs, informēja LaIPA.
Dziesma "Ēnā", kas uzvarēja nacionālajā atlasē, šogad pārstāvēs Latviju 70. starptautiskā Eirovīzijas dziesmu konkursa otrajā pusfinālā Austrijas galvaspilsētā Vīnē. LaIPA piešķirtais finansējums paredzēts starptautiskās komunikācijas, mārketinga un popularizēšanas aktivitātēm.
Iepriekš atbalstu Eirovīzijas dziesmu popularizēšanai ārvalstīs saņēmuši arī citi Latvijas pārstāvji. LaIPA 5000 eiro atbalsts tiek piešķirts saskaņā ar LaIPA padomes 2023. gada 6. marta lēmumu par fonogrammas popularizēšanas pasākumiem starptautiskā Eirovīzijas dziesmu konkursa laikā no 2023. gada līdz 2026. gadam.
LaIPA atbalstu savas Eirovīzijas dziesmas popularizēšanai ārzemēs iepriekš saņēma "Tautumeitas", Dons un grupa "Sudden Lights".
