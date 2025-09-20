Krievija ar savas "ēnu flotes" palīdzību slepeni pārdod ieročus Itālijas mafijai
Atklāta vēl viena Krievijas režīma noziedzīga darbība Eiropā. Krievija slepeni pārdod ieročus Itālijai, izmantojot mafijas klanus.
Saskaņā ar Itālijas publikācijas "Linkiesta" datiem, nemarķēti Kalašņikova automāti, modernas automātu šautenes, snaiperu šautenes un munīcija, kas ražota laikā no 2010. līdz 2020. gadam, iekļūst valstī caur Sicīlijas jūras ostām un Friuli-Venēcijas Džūlijas robežšķērsošanas punktiem.
Šos ieročus, kas ražoti Krievijas rūpnīcās, uzglabā un tālāk pārdod organizētās noziedzības grupas. Saskaņā ar avotiem, daži no ieročiem ir pieejami pārdošanai pēc pasūtījuma, bet citi tiek glabāti kā stratēģiskās rezerves, ko klani nevar pārdot, bet var izmantot nepieciešamības gadījumā, tostarp ģeopolitiskiem mērķiem.
Šī "kontrolētās glabāšanas" prakse pēdējās desmitgadēs ir kļuvusi raksturīga Itālijas mafijai, norāda "Eiropola" eksperti. Īpaša uzmanība tiek pievērsta Katānijas pilsētai Sicīlijā, kur ir identificētas jaunāko Krievijas ieroču slēptuves.
2022. gada martā policija konfiscēja arsenālu, kas saistīts ar Santapaolas-Erkolāno klana Nicas grupu, tostarp deviņus šaujamieročus un gandrīz tūkstots patronu. San Džovanni Galermo un Librino rajonos ierodas jaunas kravas, kas tiek glabātas speciāli sagatavotās noliktavās.
Žurnālisti norāda, ka ieroči uz Itāliju tiek piegādāti, izmantojot tā saukto Krievijas "ēnu floti", kas tiek izmantota naftas pārvadāšanai, lai apietu sankcijas. Sūtījumi ir maskēti degvielas vai smērvielu mucās, ļaujot tiem izvairīties no pārbaudes un saglabāt to kaujas efektivitāti. Ieroči bieži tiek pārtverti uz valsts austrumu robežas, taču dažas kravas turpina nonākt mafijas tīklos.