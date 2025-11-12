Ķīna veido "ēnu floti" Krievijas gāzei, lai apietu ASV sankcijas
2025. gada aprīlī ASV prezidents Donalds Tramps noteica sankcijas Krievijas naftas kompānijām "Lukoil" un "Rosneft". Lai apietu sankcijas savu "ēnu floti" sākusi veidot arī Ķīna.
Ķīna veido "ēnu floti" no tankkuģiem Krievijas gāzes importam, lai apietu ASV sankcijas, ziņo "Bloomberg", atsaucoties uz publiskiem avotiem.
"Bloomberg" uzsvēra, ka Ķīnas sašķidrinātās dabasgāzes tankkuģi, kas pārvadā Krievijas sašķidrināto dabasgāzi, slēpj savu atrašanās vietu, tuvojoties Ķīnas krastiem. Tā jau kļūst par ierastu praksi. Dažreiz tankkuģi tiek pārdēvēti. Turklāt uzņēmumi, kas tirgojas ar energoresursiem no Krievijas vai Irānas, bieži vien slēpj savus faktiskos īpašniekus. Tas tiek darīts, izmantojot čaulas uzņēmumus, dažādas juridiskās adreses, nododot tankkuģu īpašumtiesības mazpazīstamiem uzņēmumiem utt.
"Ēnu flotes" izveide sašķidrinātās dabasgāzes transportēšanai ir ļoti sarežģīts uzdevums. Šādiem kuģiem ir nepieciešamas sarežģītākas iekraušanas un transportēšanas tehnoloģijas nekā, piemēram, naftai.
Krievija kopš 2024. gada veido "ēnu floti" dabasgāzes transportēšanai, lai apietu Eiropas un ASV sankcijas. Rietumvalstis noteica sankcijas pret Krieviju par tās iebrukumu Ukrainā. Pašlaik Krievijas "ēnu flotē" ir vairāk nekā desmit sašķidrinātās dabasgāzes kuģu. Visi ir reģistrēti čaulas kompānijās dažādās valstīs. Ķīnas "ēnu flotē" esošo gāzes pārvadātāju skaits joprojām nav zināms. Visā pasaulē ir tikai aptuveni 800 sašķidrinātās dabasgāzes tankkuģu. "Bloomberg" eksperti uzskata, ka tos būs grūti noslēpt.
Vērts atzīmēt, ka pēc ASV prezidenta Donalda Trampa sankciju noteikšanas pret "Lukoil" un "Rosneft" Krievija ir spiesta pārdot savu Urālu jēlnaftu ar rekordlielām atlaidēm. Tas tiek darīts, lai saglabātu klientus, kuri baidās no sekundārām sankcijām par Krievijas enerģijas produktu iegādi.
Iepriekš tika ziņots, ka Ķīnas naftas pārstrādes rūpnīcas ir sākušas atteikties no Krievijas naftas. Arī Saūda Arābija apņēmīgi izspiež Krievijas naftu no Āzijas tirgus.