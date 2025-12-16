Baltijas jūrā uz Krievijas ēnu flotes kuģiem parādījušies bruņoti cilvēki uniformās
Uz Krievijas ēnu flotes naftas tankkuģiem, kas pārvietojas Baltijas jūrā, manīti bruņoti cilvēki uniformās, vēsta Zviedrijas raidsabiedrība SVT, atsaucoties uz Jūras spēkiem.
Krievijas karakuģi patrulē atsevišķos Baltijas jūras rajonos, bet uz ēnu flotes tankkuģiem parādījušies bruņoti cilvēki uniformās, norāda Jūras spēki. Bruņotie vīri uniformās, iespējams, ir privātu apsardzes uzņēmumu darbinieki, pieļauj Jūras spēku pārstāvji.
Krievija pēdējā laikā ir pastiprinājusi Baltijas jūras militāro novērošanu, norāda SVT. Krievijas flote pastāvīgi atrodas lielā Baltijas jūras daļā, pauda Jūras spēku operāciju departamenta vadītājs Marko Petkovics.
"Krievijas flote periodiski atrodas dažādos Baltijas jūras un Somu līča punktos, šķiet, ka tā tur darbojas, lai atbalstītu šo ēnu floti," norādīja Petkovics. Avoti armijā žurnālistiem pastāstīja, ka Krievijas flotes operācija izpaužas kā "pastāvīga klātbūtne" vairākās teritorijās līdzās kuģošanas ceļiem.
Faktiski Krievijas Baltijas flote ir iesaistīta statiskā jūras novērošanā. Petkovics apliecināja, ka nav iemesla bažām. "Es neredzu tajā nekādu tiešu risku, mums ir labs situācijas pārskats, un man nešķiet, ka būtu iemesls bažām," pauda Petkovics.
Lielākā daļa Krievijas jūras kara flotes kuģu manīti stratēģiski svarīgās vietās piekrastē, pauda Krasta apsardzes operāciju vadītāja vietnieks Daniels Stenlings. Uniformētā personāla klātbūtne liecina par to, cik svarīga Krievijai ir ēnu flote, piebilda Stenlings.