Krievijas "ēnu flote" aug, nevis sarūk, neskatoties uz sankcijām
Pat tad, kad Rietumi cenšas ierobežot Krievijas naftas eksportu ar sankcijām, jauni kuģi klusībā nodrošina stabilus pārdošanas apjomus.
Ar maskētiem maršrutiem, ārvalstu reģistrācijām un vaļīgām apdrošināšanas prasībām Maskava apiet globālos ierobežojumus, lai uzturētu militāro izdevumu finansējumu.
Krievijas "ēnu flote" atkal pieaug, palīdzot Kremlim apiet sankcijas. Maskavas naftas tankkuģu skaits turpina pieaugt, nodrošinot Krievijas naftas piegādes, neskatoties uz Rietumu sankcijām, ziņo "Reuters".
Krievijas nafta joprojām ir galvenais ieņēmumu avots, kas finansē tās militāro agresiju pret Ukrainu. 2025. gadā peļņa no naftas un gāzes sektora veido aptuveni 77,7% no Krievijas federālā budžeta.
Krievijas "ēnu flote" sastāv no pelēkā tirgus tankkuģiem, kas apiet starptautiskās sankcijas. Šie tankkuģi bieži kuģo ar izslēgtiem transponderiem, bez pienācīgas apdrošināšanas un slēpj savu identitāti. Tie novirza Krievijas naftas eksportu uz Ķīnu, Indiju un globālo dienvidu valstīm.
Apmēram 70% no ēnu flotes, kas pārvadā Krievijas naftu, šķērso Baltijas jūru.
Ēnu flote uztur Krievijas naftas eksportu
Saads Rahims, galvenais ekonomists lielajā tirdzniecības namā Trafigura, saka, ka šie tankkuģi ir kļuvuši par galveno instrumentu Kremļa rokās. Šie kuģi ļauj Maskavai saglabāt ieņēmumus no jēlnaftas pārdošanas, neskatoties uz Rietumu centieniem ierobežot eksportu.
"Jo vairāk ir sankciju un ierobežojumu, jo lielāka kļuvusi (ēnu flote)," uzsvēra Rahims.
Jauni kuģi aizstāj sankcionētos
Pēc eksperta teiktā, 2025. gadā "ēnu flotes" izaugsme ir nedaudz palēninājusies, taču tā turpina paplašināties. Bieži vien jauni tankkuģi aizstāj tos, kas nonāk "melnajā sarakstā". Tas ļauj Krievijai saglabāt savus eksporta kanālus atvērtus un izvairīties no ievērojamiem zaudējumiem sankciju dēļ.
ASV samazina ražošanu, cena stabila pie 60 dolāriem
Rahims arī uzsvēra, ka ASV tarifiem līdz šim ir bijusi ierobežota ietekme uz pasaules ekonomiku un degvielas pieprasījumu. Amerikas naftas kompānijas savus budžetus veido, balstoties uz 60 dolāru cenu par barelu, kas tiek uzskatīta par pašizmaksas līmeni. Vienlaikus ASV naftas platformu skaits samazinās, bet ražošana ir stabilizējusies esošajā līmenī.