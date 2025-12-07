Lietuva gatavojas izsludināt ārkārtas stāvokli
Lietuva plāno izsludināt valstī ārkārtas stāvokli drošības apdraudējuma dēļ, ko rada kontrabandistu gaisa baloni no Baltkrievijas, apstiprināja premjerministres Ingas Ruģinienes preses sekretāre.
"Valdība gatavojas izsludināt ārkārtas stāvokli, lai aizsargātu iedzīvotājus no radušās apdraudējuma," aģentūrai BNS sacīja Lietuvas premjerministres padomnieks Ignas Dobrovoļskas.
Saskaņā ar Lietuvas Krīžu vadības likumu valstisku ārkārtas stāvokli var izsludināt, ja ārkārtas situācija atbilst valdības noteiktajiem kritērijiem vismaz divās pašvaldībās, vai ja pašvaldības līmeņa ārkārtas situācija ilgst ilgāk par gadu, vai prasa citu pašvaldību resursus.
Valdība šādu režīmu var ieviest visā valstī vai kādā tās daļā. Tomēr piektdienas valdības darba kārtībā ir tikai budžeta jautājumi un grozījumi Iekšlietu dienesta likumā, kas skar ierēdņu algas, vēsta "Postimees.ee".
Lietuvas Iekšlietu ministrs Vladislavs Kondratovičs trešdien paziņoja, ka valstiska ārkārtas stāvokļa izsludināšana ir viens no apspriestajiem variantiem, un viņš iecerējis šo jautājumu aktualizēt Nacionālajā krīžu vadības centrā.
Eiropas Parlamenta deputāts un Lietuvas Zemnieku un zaļo savienības līderis Aureļus Veriga norādīja, ka šāds solis iedarbinātu jaudīgākus reaģēšanas mehānismus un dotu vairākām institūcijām plašākas rīcības iespējas.
Lietuvas premjerministre Ruģiniene piektdien no rīta tikās ar parlamenta frakciju vadītājiem, lai apspriestu iespējas apturēt gaisa balonu lidojumus, kas ietekmējuši civilās aviācijas darbu.
Partijas "Demokrāti par Lietuvu" līderis Saulius Skvernelis intervijā radio "Žinių Radijas" sacīja, ka ārkārtas stāvokli "varētu apsvērt", jo tas atvieglotu preventīvos pasākumus un ļautu piemērot stingrākus sodus.
Pēc Lietuvas Iekšlietu ministrijas datiem, šogad valsts gaisa telpā ir ienākuši 599 kontrabandistu gaisa baloni un 197 droni, kas traucējuši 320 reisu darbību, skāruši 47 000 pasažieru un izraisījuši lidostu slēgšanu gandrīz uz 60 stundām.
Pēdējo mēnešu laikā kontrabandistu no Baltkrievijas palaistie ar cigaretēm piepildītie gaisa baloni vairāk nekā desmit reizes traucējuši Viļņas lidostas darbu un vienu reizi – Kauņas lidostu.
Reaģējot uz to, Viļņa uz vairākām nedēļām ieviesa pagaidu ierobežojumus robežkontroles punktos uz Baltkrievijas robežas, savukārt Minska tagad atsakās ļaut Lietuvā reģistrētiem kravas automobiļiem izbraukt no valsts. Lietuvas valdība norāda, ka šīs darbības ir daļa no Minskas organizētā hibrīda uzbrukuma.