Baltkrievijas pilsoņa vadītā auto atklāj vairāk nekā septiņus miljonus kontrabandas cigarešu
Valsts policija nodevusi prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai kriminālprocesu par vairāk nekā 7,2 miljonu kontrabandas cigarešu pārvadāšanu.
2025. gada 7. jūlijā Madonas novadā apturētā kravas automašīnā “Volvo” tika atrastas cigaretes bez Latvijas akcīzes nodokļa markām un vairāki transportlīdzekļu numura zīmju komplekti. Aizturētajam, 1979. gadā dzimušam Baltkrievijas pilsonim, piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums.
2025. gada 31. oktobrī Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Dienvidvidzemes iecirknis nodeva Vidzemes prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai kriminālprocesu par nelikumīgu tabakas izstrādājumu pārvadāšanu lielā apmērā.
Kriminālprocess uzsākts saistībā ar 2025. gada 7. jūlija notikumu, kad ap plkst. 14.18 Madonas novada Aronas pagasta Kusa ciemā pa autoceļu Cēsis–Madona Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Reaģēšanas pārvaldes Satiksmes drošības vadības biroja Autopārvadājumu uzraudzības nodaļas inspektori apturēja kravas automašīnu “Volvo”. Transportlīdzekļa kravas nodalījumā tika konstatētas un izņemtas 7 220 000 cigaretes (722 kastes) bez Latvijas Republikas akcīzes nodokļa markām.
Notikuma vietā tika aizturēts viens vīrietis – 1979. gadā dzimis Baltkrievijas pilsonis. Viņam piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums.
Kriminālprocesa ietvaros tika izņemta arī automašīna “Volvo”, kā arī transportlīdzekļa salonā atrasti un izņemti pieci automašīnu valsts reģistrācijas numura zīmju komplekti.
Kriminālprocess nosūtīts prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai pēc Krimināllikuma 221. panta trešās daļas – par nelikumīgu tabakas izstrādājumu pārvadāšanu lielā apmērā.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.