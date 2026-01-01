Pārbiedēta māte ar četriem bērniem aizbēg uz ārzemēm: iemesls šokē
Kāds tēvs no Jūtas šajos Ziemassvētki piedzīvoja ko īpaši smagu. Viņam nācās pavadīt tos bez bērniem: viņa 35 gadus vecā bijusī sieva Elesija aizveda viņus uz Eiropu. Šādi rīkoties viņu motivējušas bailes no iespējama pasaules gala.
Dažas dienas pirms svētkiem televīzijas kanāls KSL TV publicēja stāstu par sērojošu tēvu, kurš cer atgriezt savus bērnus mājās Ziemassvētkos.
Elesija Enna Seimura pārkāpa kopīgas aizgādības līgumu un aizveda 11 gadus veco Lendonu, 8 gadus veco Levi, 7 gadus veco Heizeli un 3 gadus veco Džeikobu uz Eiropu.
Pašlaik pret Elesiju ierosinātas apsūdzības par četriem kopīgas aizgādības noteikumu pārkāpumiem, kā arī par trešās pakāpes noziegumu.
Trīs vecāko bērnu tēvs, Kendals Seimurs, viņus pēdējo reizi redzēja 25. novembrī, kad aizveda uz skolu. Pēc tam bērnu aprūpi formāli bija paredzēts nodot mātei.
Kendals saprata, ka notiek kaut kas nepareizs, 2. decembrī, kad bērnudārza audzinātāja viņam piezvanīja un jautāja, kur atrodas bērni.
"Viņa to plānoja iepriekš, jo aizbrauca ar bērniem 30. novembrī – laikā, kad bija ilgāks brīvdienu periods un bērni formāli atradās manā aizgādībā," komentēja Kendals medijiem.
"Ir pagājušas jau trīs nedēļas. Eiropā viņai nav neviena radinieka. Cik man zināms, tur viņai vispār nav nekādu saikņu," piebilda satrauktais tēvs.
Tajā brīdī policija jau bija noskaidrojusi, ka Elesija kopā ar bērniem devusies uz Amsterdamu, bet pēc tam – uz Horvātiju. 2. decembrī viņa atstāja bijušajam vīram ziņu, kurā paziņoja, ka ir Francijā ar bērniem un meklē tur pastāvīgu dzīvesvietu, jo, pēc viņas teiktā, tuvojas pasaules gals.
Kendals atzinis, ka nezināja par bijušās sievas bailēm un tagad nopietni uztraucas par viņas psihisko stāvokli. "Pāris nedēļu atpakaļ kāds atrada viņas "TikTok" kontu. Viņa uzskata, ka Soltleiksitija tiks iznīcināta, un mēģina aizvest bērnus uz drošu vietu. Es ceru, ka viņas rīcību motivē vēlme tos aizsargāt," stāstīja Kendals.
Pamatojoties uz savāktajiem pierādījumiem, ir pamats uzskatīt, ka Elesija ir emocionāli nestabila un var ciest no halucinācijām.
28. decembrī situācija nav mainījusies: Kendals joprojām nav saņēmis nekādas ziņas ne no bērniem, ne no Elesijas, vēsta "People". Pēdējo reizi viņš sazinājās ar bijušo sievu 29. novembrī – dienu pirms viņa aizbēga kopā ar bērniem.
Pārmeklējot sievietes dzīvokli, tika atrasts pierakstu blociņš. Tajā Elesija bija norādījusi, ka plāno iznīcināt savus un bērnu dokumentus, kā arī telefonus, un pases.
Pašlaik viss liecina, ka sieviete neplāno atgriezties ASV. Tikmēr Kendals, trīs bērnu tēvs, ir izmisumā un cer pēc iespējas ātrāk viņus atrast.
Vīrietis ir organizējis ziedojumu vākšanu platformā "GoFundMe". Savāktos līdzekļus viņš plāno izmantot, lai atgrieztu bērnus no Eiropas mājās, ja izdosies viņus atrast.
"Ja mums izdosies doties pie viņiem pēc tam, kad māte tiks aizturēta, bērni jutīsies drošāk, un viņiem nebūs jācieš tik mokoša nenoteiktība par savu nākotni," rakstīja Kendals.
Pēc viņa teiktā, saziedotie līdzekļi tiks izmantoti aviobiļetēm un, ja nepieciešams, arī viesnīcas izdevumiem. Daļa naudas tiks novirzīta terapijai, kas bērniem būs nepieciešama pēc tik traumējošas pieredzes.
"Ceru, ka bērnus ātri atradīs un mēs varēsim doties pie viņiem, kamēr viņi vēl domā, ka atrodas atvaļinājumā," noslēdza tēvs.