Miris savulaik resnākais cilvēks pasaulē, kurš pusotra gada laikā novājēja par 250 kilogramiem
41 gada vecumā Meksikā miris Huans Pedro Franko, kurš 2016. gada oktobrī tika ierakstīts Ginesa rekordu grāmatā kā smagākais cilvēks pasaulē, tobrīd sverot 595 kilogramus. Sava milzīgā svara dēļ viņš bija piesaistīts gultai, nespējot patstāvīgi pārvietoties. Huans Pedro Franko nomira 24. decembrī pēc smagas nieru infekcijas Meksikas Agvaskaljentesas štatā.
Pēc tam, kad Franko ieguva pasaules slavu kā planētas resnākais cilvēks, viņš ar dažādiem paņēmieniem centās samazināt savu svaru, līdz 2018. gada februārim sasniedzot 345 kilogramus. Svaru viņam izdevās samazināt gan ar diētu, gan dažādām operācijām, atgūstot ilgi kāroto iespēju nostāties uz kājām, vēsta “Daily Mail”.
“Mans ķermenis vienkārši gāja savu ceļu bez jebkādas kontroles,” savulaik stāstīja Franko. “Es katru dienu mēģināju ievērot diētu, bet nekas nelīdzēja, un tas mani dzina izmisumā.” Ķirurģiska iejaukšanās viņam ļāva beidzot justies kā cilvēkam. “Vienkārši būt spējīgam pacelt rokas un katru dienu piecelties, aiziet pēc ūdens glāzes vai uz tualeti, tas viss ļauj justies lieliski. Tā ir fantastiska sajūta, ka varu vairāk kustēties un būt patstāvīgāks.”
Par visu laiku resnāko cilvēku tiek uzskatīts Džons Brauers Minohs (1941-1983), kura svars bija sasniedzis 635 kilogramus. Šis vīrietis bija arī rekordists novājēšanā, zaudējot 419 kilogramus, līdz 2017. gadā to pārspēja Saūda Arābijas iedzīvotājs Halids bin Mohsens Šāri, kurš četru gadu laikā ar diētu un operācijām no 610 kilogramiem novājējis līdz nieka 68 kilogramiem, zaudējot 542 kilogramus.