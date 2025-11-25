Latvijā saistībā ar kontrabandas baloniem no Baltkrievijas aizturēti vairāki Lietuvas pilsoņi
Latvijā aizvadītajā diennaktī aizturēti vairāki Lietuvas pilsoņi, kuri ieradās pēc cigarešu kontrabandas kravām, kas tika nogādātas ar meteoroloģiskajiem baloniem no Baltkrievijas, otrdien paziņoja Lietuvas Valsts robežsardzes dienesta priekšnieks ģenerālis Rustams Ļubajevs.
"Aizvadītajā diennaktī tika konstatēti diezgan daudz balonu, kas virzījās uz Latviju," amatpersona stāstīja žurnālistiem.
"Ņemot vērā pieredzi, mēs esam iesaistījuši savus sadarbības algoritmus. Pēc mūsu datiem, arī Latvijas robežsardzes dienesta amatpersonas un policisti aizturēja daudz kontrabandas balonu, kā arī personas, kas ieradās tos paņemt, kuras, starp citu, ir arī Lietuvas pilsoņi," viņš piebilda, taču neprecizēja, cik Lietuvas pilsoņu tika aizturēti.
Kā stāstīja Ļubajevs, otrdien reģistrēti aptuveni 30 objekti, kas virzījās uz Latviju. Latvijas atbildīgie dienesti pirmdien ziņoja par astoņiem piefiksētiem baloniem.
"Meteoroloģiskie baloni", ar kuriem transportē kontrabandas cigaretes
"Pēc Latvijas kolēģu sniegtās informācijas, baloni tika palaisti netālu no Latvijas robežas. Tas norāda uz mērķtiecīgu vēršanos pret Latviju," viņš teica.
Robežsardzes dienesta vadītājs sacīja, ka arvien vairāk balonu tiek palaisti arī uz Poliju. "Ņemot vērā lielo pieredzi, mēs informējam Polijas kolēģus," teica Ļubajevs, pieļaujot, ka Lietuva varētu būt "reģiona līderis cīņā pret kontrabandu, kurā izmantoti gaisa baloni".
Ļubajevs informēja, ka atklāti arī vairāki gadījumi, kad kontrabandas balonus mēģināts palaist no Krievijas Kēnigsbergas (Karaļauču) eksklāva.
Viņš sacīja, ka bijuši arī cilvēki, kas ieradušies pakaļ no Kēnigsbergas eksklāva palaistām kontrabandas kravām, turklāt tie bijuši tie paši cilvēki, kas darbojušies arī Lietuvas austrumos.
Lietuvas Valsts robežsardzes priekšnieks atklāja, ka pirmais mēģinājums palaist balonus no Krievijas eksklāva tika reģistrēts vasaras beigās.
"Šādu gadījumu bija maz, bet visi tika identificēti, veicot operatīvās izmeklēšanas darbības. (..) Tie, kas ieradās pēc precēm, tika aizturēti," sacīja robežsardzes priekšnieks.
Pēc tam, kad rudenī pastiprinājās cigarešu kontrabandas balonu plūsma no Baltkrievijas, kas vairākkārt traucēja lidostu darbu, Lietuvas valdība oktobrī uz mēnesi - līdz 30. novembrim - slēdza pēdējos divus robežkontroles punktus uz robežas ar Baltkrieviju - Medininkus un Šalčininkus.
Taču, atsaucoties uz tehniskām sarunām ar Minsku un kontrabandas meteozonžu skaita samazināšanos, pagājušajā nedēļā Lietuvas valdība nolēma atjaunot abu slēgto robežkontroles punktu darbību.
Kopš robežas atvēršanas ceturtdien meteozonžu radīto risku dēļ jau vairākkārt ir bijusi apturēta Viļņas lidostas darbība.
Reaģējot uz Lietuvas lēmumu slēgt robežu, Minskas režīms aizliedza kravas automašīnām ar Lietuvas reģistrācijas numura zīmēm pārvietoties pa Baltkrievijas teritoriju. Pēc robežas atvēršanas Lietuvas kravas automobiļi valsī nav atgriezušies.
"Var teikt, ka tās kravas automašīnas, kas izbrauca pēc robežšķērsošanas punktu atvēršanas, atgriezās Lietuvā. Tie, kas pašlaik atrodas stāvlaukumos, pagaidām nekur nebrauc," sacīja robežsardzes dienesta vadītājs Ļubajevs.
"Mēs skaidri redzam hibrīdkara izpausmes," Ļubajevs piebilda.
Viņš informēja, ka šogad ir sāktas 26 pirmstiesas izmeklēšanas par kontrabandu ar baloniem, ir 66 aizdomās turētie, 18 cilvēki ir aizturēti un 22 atzīti par vainīgiem.
Latvijā fiksēti vairāki kontrabandistu baloni no Baltkrievijas
Cigarešu kontrabandistu balonus pirmās pamanījušas NBS radaru sistēmas.
Lai apturētu gaisa balonu kontrabandu, ar Lietuvas iekšlietu ministra rīkojumu tika izveidota kopīga izmeklēšanas grupa, kurā ietilpst robežsardzes, policijas, muitas un Finanšu noziegumu izmeklēšanas dienesta darbinieki.
Policijas ģenerālkomisārs Arūns Paulausks teica, ka izmeklēšanas grupa apkopo informāciju, lai iegūtu kopainu par situāciju.
Robežsardzes priekšnieks paziņoja, ka Lietuvas iekšlietu ministrs Vladislavs Kondratovičs tuvākajā laikā prezentēs plānu ar "dažādiem pasākumiem ne tikai sodu palielināšanai, bet arī citiem ierobežojumiem, kas ļaus cīnīties pret noziedzīgas darbības organizatoriem ar juridiskiem līdzekļiem."
"Pirmkārt un galvenokārt, ir jāpalielina sodi un jārada juridiskie apstākļi, lai nodrošinātu, ka kontrabandā iesaistītās personas neizvairās no atbildības. Tas attiecas ne tikai uz tiem, kas koordinē kontrabandas izplatīšanu, bet arī uz tiem pašiem sīkajiem darboņiem. Vairumā gadījumu viņiem izdodas izvairīties no" atbildības, uzsvēra Ļubajevs.