Šodien cigaretes, rīt - sprāgstvielas: kontrabandas baloni var kļūt par nāvējošu ieroci hibrīdkarā pret Eiropu, brīdina eksperti
Maskava izmanto Baltkrieviju, lai Lietuvā radītu haosu gaisa satiksmē un atrastu vājās vietas NATO austrumu flangā.
Par to raksta britu laikraksts "The Telegraph", uzsverot, ka Krievija sākusi masveidā palaist ar GPS raidītājiem aprīkotus gaisa balonus no Baltkrievijas teritorijas, kas tiek virzīti pāri robežai uz Lietuvu. Šī taktika rada haosu gaisa satiksmē un iezīmē jaunu posmu Maskavas īstenotajā hibrīdkarā pret Eiropu.
Kopš oktobra otrā lielākā Baltijas lidosta – Viļņa – gaisa balonu uzlidojumu dēļ bijusi spiesta pārtraukt darbu deviņas reizes. Pēdējā gada laikā Lietuvas varasiestādes pārtvērušas vismaz 550 šādu lidaparātu, lai gan reālais palaišanas gadījumu skaits, visticamāk, ir daudz lielāks.
“Lietuvas amatpersonas britu laikrakstam norādījušas, ka gaisa balonu ‘spieti’ ir hibrīduzbrukums Rietumiem, kas tiek īstenots ar Baltkrievijas diktatora Aleksandra Lukašenko atbalstu. Tās arī brīdina, ka balonu palaišana rada “nopietnu” apdraudējumu NATO austrumu flangam un notiek plašākā Krievijas agresīvā kara pret Ukrainu kontekstā,” teikts publikācijā.
Lai gan šie baloni visbiežāk tiek izmantoti kontrabandas pārvadāšanai, Lietuvas eksperti uzsver — nākotnē tie varētu tikt aprīkoti ar spiegošanas kamerām vai pat sprāgstvielām.
Papildu satraukumu rada arī fakts, ka baloni palīdz Krievijai apzināt vājās vietas NATO austrumu flangā. Baloni spēj pacelties vairāk nekā 8000 metru augstumā, tādēļ tos bieži nav iespējams notriekt. Turklāt krava, kas var svērt līdz pat 50 kilogramiem, krītot var nopietni apdraudēt cilvēkus.
Lietuvas amatpersonas norāda: šī metode ir ļoti efektīva — tā ir hibrīdkara forma, ko Minska un Maskava viegli var uzdot par sīku kontrabandistu rīcību. Lietuvas bijušais vēstnieks Lielbritānijā Eitvīds Bajarūns uzskata, ka šie baloni rada audz lielāku apdraudējumu, nekā sākotnēji varētu šķist.
“Ja gatavojies karam, tev jāzina, cik ātri reaģē Lietuva. Šie baloni nav militāri, bet tie pārbauda NATO un pretgaisa aizsardzības reakcijas laikus, atklāj vājās vietas Lietuvā, NATO un ES,” viņš sacīja. Bajarūns norādīja, ka balonus var viegli aprīkot ar spiegu kamerām vai aizdedzināšanas ierīcēm – līdzīgi tām, ko grupējums "Hamās" izmantoja Gazas joslā, lai aizdedzinātu laukus Izraēlā.
Iepriekš Lietuvas premjere Inga Ruginiene informēja, ka Lietuvas Ārlietu ministrija kopā ar sabiedrotajiem ES saskaņos papildu sankciju paketi pret Baltkrieviju. Oktobra beigās kontrabandas gaisa balonu dēļ Lietuva uz mēnesi slēdza robežu ar Baltkrieviju.
Vairākkārtēji gaisa telpas pārkāpumi pagājušajā nedēļā atkal vairākas reizes traucēja Viļņas lidostas darbību. Lietuva iesniegusi Baltkrievijai kārtējo protesta notu par gaisa telpas pārkāpumiem, ko izraisa no Baltkrievijas palaistie meteoroloģiskie baloni ar kontrabandu, otrdien paziņoja Lietuvas Ārlietu ministrija.
"Tikšanās laikā Baltkrievijas pārstāvis tika informēts par nesenajiem gaisa telpas pārkāpumiem no Baltkrievijas teritorijas, ko Lietuva uzskata par draudiem valsts drošībai un civilajai aviācijai," norādīja ministrijā.
Ārlietu ministrija pieprasīja, lai Baltkrievija nekavējoties veiktu pasākumus šādu incidentu novēršanai, un atgādināja Minskai, ka gadījumā, ja tā apzināti izvairīsies ierobežot šīs hibrīdās darbības, Lietuva patur tiesības atjaunot robežas šķērsošanas ierobežojumus vai ieviest papildu atbildes pasākumus.