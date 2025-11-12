Lietuva reaģē uz kontrabandas baloniem - ierosināts ieviest stingrākus sodus
Lietuvas valdība trešdien atbalstīja Iekšlietu ministrijas ierosinātos grozījumus Kriminālkodeksā, kas paredz bargākus sodus par kontrabandu, ja tā apdraud sabiedrības drošību, piemēram, civilo aviāciju vai cilvēku dzīvības.
Grozījumu projekts tagad tiks nodots izskatīšanai parlamentā.
Kā norādīja Iekšlietu ministrija, ņemot vērā "steidzamo nepieciešamību pastiprināt kriminālatbildību" gadījumos, kad kontrabanda pa gaisu apdraud valsts un sabiedrības drošību, Seima deputātiem tiks lūgts izskatīt šos grozījumus steidzamības kārtībā.
"Šīs izmaiņas ir sagatavotas, reaģējot uz draudiem valsts drošībai, ko rada pēdējā laikā pieaugošais kontrabandai izmantoto meteoroloģisko balonu novērošanas gadījumu skaits," sacīja iekšlietu ministrs Vladislavs Kondratovičs, atzīstot, ka "pašreizējie sodi par kontrabandu ir uzskatāmi par neefektīviem".
Grozījumu projekta pavadvēstulē pausts, ka ar gaisa baloniem kontrabandas ceļā pašlaik pārvieto aptuveni 1500 cigarešu paciņu sūtījumus, kuru vērtība ir apmēram 6000 eiro, un par šādas vērtības preču kontrabandu kriminālatbildība netiek paredzēta, bet kontrabandistiem var tikt piemērots tikai administratīvais sods līdz 6000 eiro.
Pēc ministrijas domām, pašreizējais regulējums nav pietiekami skaidrs un konsekvents gadījumos, kad pārkāpumi, kas saistīti ar bezpilota lidojošu objektu, piemēram, kontrabandas balonu izmantošanu, rada būtiskus draudus un sekas civilajai aviācijai un sabiedrības drošībai.
"Lai efektīvi novērstu šos draudus, ir nepieciešama atbilstoša un samērīga krimināltiesību piemērošana," norādīja Iekšlietu ministrija.
Tiek ierosināts ieviest stingrāku kriminālatbildību par kontrabandu, izmantojot jebkādus līdzekļus - gaisa, ūdens vai autotransportu, - ja tā apdraud cilvēku dzīvību vai veselību, valsts drošības grantēšanai nozīmīgus uzņēmumus, traucē drošu transporta kustību vai rupji pārkāpj sabiedrisko kārtību.
Ar ievedmuitas nodokļiem apliekamo preču, akcīzes preču, piemēram, cigarešu, kontrabandistiem draud cietumsods no četriem līdz astoņiem gadiem, paredz valdības atbalstītie grozījumi. Tāds pats sods draudētu kodolmateriālu, radioaktīvo, narkotisko, toksisko, ķīmisko, bioloģisko vielu, mikroorganismu un toksīnu kontrabandistiem.
Savukārt par ieroču, munīcijas un sprāgstvielu kontrabandu draudētu brīvības atņemšana uz laiku no sešiem līdz desmit gadiem, par narkotisko vielu prekursoru kontrabandu - cietumsods no četriem līdz divpadsmit gadiem, bet par dopinga vielu kontrabandu - cietumsods no diviem līdz sešiem gadiem.
Kriminālatbildība ir paredzēta arī par tīšiem satiksmes vai drošības noteikumu pārkāpumiem, kas apdraud cilvēku dzīvību vai veselību, valsts drošības garantēšanai svarīgus objektus, traucē drošu satiksmi vai rupji pārkāpj sabiedrisko kārtību.
Paredzētais sods par šādiem pārkāpumiem ir naudas sods, brīvības ierobežošana, arests vai brīvības atņemšana uz laiku līdz sešiem gadiem.
Iekšlietu ministrija ierosinājusi arī grozījumus Kriminālizlūkošanas likumā, kas ļautu piemērot kriminālizlūkošanas pasākumus jaunajiem Kriminālkodeksā iekļautajiem nodarījumiem.
Ja šie grozījumi tikspieņemti, tie spēkā stāsies nākamā gada 1. janvārī.
Grozījumi tika izstrādāti pēc tam, kad pagājušajā mēnesī Viļņas un Kauņas lidostu darbību traucēja no Baltkrievijas palaistas meteozondes, ko izmanto kontrabandas pārvadājumiem.
Saistībā ar meteozonžu ielidošanu tās gaisa telpā Lietuva līdz novembra beigām ir slēgusi robežu ar Baltkrieviju, to šķērsot atļaujot vien atsevišķām cilvēku grupām.
Lietuvas vadība to dēvē par Baltkrievijas hibrīduzbrukumu, kas organizēts ne bez Aleksandra Lukašenko režīma ziņas.