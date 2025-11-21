Pasaulē
Šodien 07:16
Virs Viļņas lidostas atkal manīti kontrabandas baloni - pārtraukta satiksme
No Baltkrievijas ielidojušo kontrabandas balonu dēļ ceturtdienas vakarā vairāk nekā stundu bija pārtraukta lidmašīnu pacelšanās un nolaišanās Viļņas lidostā.
Satiksme bija pārtraukta no plkst. 18.38 līdz plkst. 19.55, paziņoja lidosta.
Reisi no Viļņas uz Varšavu un uz Helsinkiem tika atcelti, bet vairāki reisi kavējās. Ietekmēti apmēram 1100 pasažieru ceļojumu plāni.
Jau vēstīts, ka Viļņas lidostas darbību pēdējā laikā bieži ir traucējusi meteoroloģisko balonu ielidošana tās gaisa telpā. Balonus no Baltkrievijas palaiž cigarešu kontrabandisti. Saistībā ar to Lietuva oktobra beigās slēdza atlikušos divus kontrolpunktus uz robežas ar Baltkrieviju, taču ceturtdien tos atkal atvēra.
Bezpilota lidojoši objekti pēdējā laikā ir ietekmējuši lidostu darbību arī citviet Eiropā.