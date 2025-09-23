Maduro aicina Trampu saglabāt mieru, bet Baltais nams viņu noraida
Baltais nams pirmdien noraidījis Venecuēlas prezidenta Nikolasa Maduro aicinājumu uz sarunām ar ASV kolēģi Donaldu Trampu par spriedzes mazināšanu starp abām valstīm.
Tramps narkotiku tirdzniecības apkarošanas operācijas ietvaros uz Karību reģionu nosūtījis astoņus karakuģus un zemūdeni, taču Karakasa bažījas, ka tā ir gatavošanās iebrukumam Venecuēlā. Pēdējo nedēļu laikā ASV flote ir iznīcinājusi vismaz trīs venecuēliešu ātrlaivas, kas bijušas iesaistītas narkotiku tirdzniecībā.
Vēstulē Trampam, kas svētdien nodota atklātībai, Maduro kā pilnīgi nepatiesus noraidījis ASV apgalvojumus, ka viņš vadot narkotiku tirgotāju karteli, un aicinājis Baltā nama saimnieku "saglabāt mieru".
Baltā nama preses sekretāre Kerolaina Levita pirmdien norādīja, ka Maduro vēstule satur daudz melu, un uzsvēra, ka Trampa administrācijas nostāja pret Venecuēlu nav mainījusies un ka Vašingtona Maduro režīmu uzskata par neleģitīmu.
Venecuēlas opozīcija un lielākā daļa starptautiskās sabiedrības uzskata, ka 2024.gada jūlijā notikušās prezidenta vēlēšanas, kurās Maduro tika ievēlēts uz vēl vienu pilnvaru termiņu, tika viltotas.