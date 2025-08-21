Trampa administrācija pastiprina spiedienu uz Venecuēlas diktatoru Nikolasu Maduro
ASV prezidents Donalds Tramps nosūta trīs karakuģus uz Venecuēlas piekrastes ūdeņiem, turpinot centienus ierobežot narkotiku kontrabandu, trešdien pavēstīja informēts ziņu avots.
Karakuģi tiek dislocēti laikā, kad Trampa administrācija pastiprina spiedienu uz Venecuēlas kreiso diktatoru Nikolasu Maduro. ASV šomēnes divkāršoja atlīdzību par informāciju, kas dotu iespēju aizturēt Maduro, no 25 miljoniem līdz 50 miljoniem AS dolāru.
Trīs "Aegis" klases eskadras mīnukuģi ar vadāmajām raķetēm pašlaik dodas Venecuēlas virzienā, sacīja ziņu avots, kas vēlējās saglabāt anonimitāti.
ASV mediji ziņoja, ka Vašingtona arī plāno nosūtīt 4000 jūras kājniekus uz šo reģionu.
Vašingtona, kas neatzīst Maduro par divu pēdējo Venecuēlas prezidenta vēlēšanu uzvarētāju, apsūdz viņu kokaīna kontrabandas karteļa "Cartel de los Soles" ("Sauļu kartelis") vadīšanā. Šis kartelis divu gadu desmitu laikā nogādājis uz ASV simtiem tonnu narkotiku, nopelnot simtiem miljonu dolāru.
"Prezidents Tramps ir bijis ļoti skaidrs un konsekvents, viņš ir gatavs izmantot jebkuru amerikāņu varas elementu, lai apturētu narkotiku ieplūšanu mūsu valstī un sauktu vainīgos pie atbildības," sacīja Baltā nama preses sekretāre Kerolaina Levita.
Viņa raksturoja Venecuēlas valdību kā "narkoterora karteli". "Un Maduro, kā uzskata šī administrācija, nav leģitīms prezidents, viņš ir bēguļojošs šī karteļa vadītājs, kurš ir apsūdzēts ASV par narkotiku kontrabandu uz šo valsti," piebilda Levita.
Maduro pirmdien paziņoja, ka dislocēs visā Venecuēlā 4,5 miljonus zemessargu, atbildot uz ASV "draudiem".