Venecuēlā ieradusies ASV lidmašīna ar 172 izraidītiem migrantiem
Venecuēlas galvaspilsētā Karakasā piektdien ieradās ASV lidmašīna, atvedot 172 izraidītus venecuēliešu migrantus.
Tas notika pēc tam, kad Venecuēlas valdība ļāva nolaisties migrantu deportācijas lidmašīnām, neraugoties uz ASV prezidenta Donalda Trampa paziņojumu, ka Venecuēlas gaisa telpa esot "slēgta".
Lidmašīna bija izlidojusi no Arizonas štata Fīniksas pilsētas. Tas bija šonedēļ otrais reiss izraidīto migrantu aizvešanai no ASV uz Venecuēlu un notika laikā, kad ASV pastiprinājušas militāro klātbūtni Karību jūras ūdeņos savā kampaņā pret narkotiku kontrabandas operācijām.
ASV spēki pēdējos mēnešos veikuši vairāk nekā 20 uzbrukumus narkotiku kontrabandas kuģiem Karību jūrā un Klusajā okeānā, nogalinot vismaz 87 cilvēkus.
Venecuēlas prezidents Nikolass Maduro ir apgalvojis, ka šīs ASV kampaņas patiesais mērķis ir viņa valdības gāšana un Venecuēlas naftas atradņu sagrābšana.
ASV Federālā aviācijas pārvalde (FAA) novembra beigās brīdināja pasažieru lidmašīnas "veikt ārkārtējus piesardzības pasākumus" lidojumos virs Venecuēlas. Šis FAA brīdinājums pamudināja gandrīz visas starptautiskās aviosabiedrības apturēt reisus virs Venecuēlas. Tramps drīz pēc tam paziņoja, ka Venecuēlas gaisa telpa ir uzskatāma par pilnīgi slēgtu.
Piektdienas deportācijas reisā uz Venecuēlu tika aizvests 141 vīrietis, 26 sievietes un pieci bērni, paziņoja Venecuēlas varas iestādes.
Saskaņā ar oficiāliem datiem uz Venecuēlu repatriēto venecuēliešu skaits ar tā sauktajiem "atgriešanās dzimtenē" avioreisiem ir pieaudzis līdz 18 260, tai skaitā vairāk nekā 14 000 ieradušies no ASV.