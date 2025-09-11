Venecuēlas līderis Nikolass Maduro: "Trešais pasaules karš jau ir sācies"
"Pāvests Francisks pirms diviem gadiem teica, ka mēs virzāmies uz vēl vienu pasaules karu. Es domāju, ka tas jau ir sācies," teica Venecuēlas līderis Nikolass Maduro.
Venecuēlas līderis, kuru neatzīst, cita starpā, Eiropas Savienības valstis, sniedza interviju Kremļa televīzijai "Russia Today". Viena no sarunas tēmām bija pieaugošā spriedze starptautiskajā politikā un potenciāls pasaules mēroga bruņots konflikts.
Pēc Krievijas diktatora Vladimira Putina sabiedrotā domām, "Trešais pasaules karš jau ir sācies", un visvairāk iesaistītā puse ir ASV.
"ASV impērija ir izstrādājusi kara plānu, lai uzspiestu pasaulei savu politisko, ekonomisko, kultūras un militāro hegemoniju," viņš minēja.
Turpinājumā Nikolass Maduro norādīja uz pēdējiem Vašingtonas varas iestāžu pasākumiem, kas vērsti uz kontroles pastiprināšanu Karību reģionā. Kā piemēru viņš minēja ASV kara flotes kuģu izvietošanu pie Venecuēlas krastiem. ASV ir dislocējusi karakuģus Karību jūras dienvidos, Trampam pastiprinot spiedienu uz Nikolasu Maduro, kuru ASV apsūdz narkotiku karteļa vadīšanā. ASV nosūtīja arī 10 kara lidmašīnas F-35 uz Puertoriko.
Intervijā netrūka arī uzslavas sabiedrotajiem — valstīm, kas viņu atzīst par prezidentu. Pēc Nikolasa Maduro domām, Maskava, Pekina un Ņūdeli ir galvenie spēki, kas veido jaunu pasaules spēku līdzsvaru.
Tramps draudējis notriekt Venecuēlas kara lidmašīnas, kas apdraudētu ASV spēkus
ASV prezidents Donalds Tramps piektdien, 5. septembrī, draudēja notriekt Venecuēlas kara lidmašīnas, ja tās apdraudētu ASV bruņotos spēkus.
Konfrontācija ir pieaugusi pēdējās dienās pēc Pentagona paziņojuma, ka divas Venecuēlas kara lidmašīnas ceturtdien, 4. septembrī, pielidojušas tuvu AS Kara flotes kuģim starptautiskajos ūdeņos "ļoti provokatīvā" veidā.
Piektdien atbildot uz jautājumu, kādus soļus viņš spertu turpmāku incidentu gadījumā, Tramps sacīja: "Ja tās nostāda mūs bīstamā stāvoklī, tās tiks notriektas."
ASV bruņotie spēki otrdien Karību jūrā uzspridzināja narkotiku ātrlaivu, kura saskaņā ar Trampa teikto piederējusi Venecuēlas noziedzīgajai organizācijai "Tren de Aragua", nogalinot 11 cilvēkus.
Kreisais prezidents Maduro, kura uzvaru prezidenta vēlēšanās 2024.gadā Vašingtona neatzīst, ir nosodījis ASV spēku koncentrēšanos kā "lielāko draudu, kādu mūsu kontinents pieredzējis pēdējos 100 gados".
Maduro ir paziņojis, ka viņa valsts ir gatava "bruņotai cīņai valsts teritorijas aizsardzībai", un mobilizējis Venecuēlas armiju, kurā ir 340 000 karavīru, un vairāk nekā astoņus miljonus rezervistu.
Dažas stundas pēc jaunajiem Trampa draudiem Maduro piektdien aicināja uz dialogu ar Vašingtonu.
"Nekādas domstarpības, kādas mums ir un ir bijušas," nevar attaisnot "militāru konfliktu", sacīja Maduro savā vēstījumā radio un televīzijā.
"Venecuēla vienmēr i bijusi gatava sarunāties, iesaistīties dialogā, bet mēs pieprasām cieņu," viņš piebilda.