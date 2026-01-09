Zvērkopes Velgas Vītolas aprūpētajai lācenei Ilzītei jau 25! "Tā ir mīlestība 25 gadu garumā!"

Līgatnes lācenei Ilzītei jau 25 gadi
"Līgatnes dabas takas" aicina svētdien, 11. janvārī, kopīgi atzīmēt lācenes Ilzītes 25 jubileju. Sabiedrība viņas dzīves gaitām ar lielu interesi sekojusi līdzi jau kopš lācenes dzimšanas.
"Līgatnes dabas takas" aicina apmeklētājus šo dienu atzīmēt kopā, svētdien plkst. 12.00 apmeklējot Ilzītes īpašo svētku cienastu. Dabas takas norāda, ka bez mielasta nepaliks arī dzimšanas dienas viesi, kas tiks cienāti ar siltu zupu un tēju. Tāpat dabas takas norāda, ka visām Ilzēm un 11. janvārī dzimušajiem ieeja "Līgatnes dabas takās" šajā dienā būs ar 50 % atlaidi.
Vienlaikus 7-12 gadus veci skolēni aicināti piedalīties lācenes sveikšanā, piedaloties zīmējumu konkursā “Daudz laimes, lācenei Ilzītei”. Skolēnu zīmētie apsveikumi jāsūta uz "Dabas aizsardzības pārvaldi" Baznīcas ielā 7, Siguldā, LV-2150, līdz 18. janvārim, savukārt 21. janvārī izlozes kārtībā tiks noteikti četri balvu ieguvēji. Viens uzvarētājs saņems bezmaksas klases vai ģimenes apmeklējumu Līgatnes dabas takās (pēc paša izvēles), vēl trīs uzvarētāji iegūs "Līgatnes dabas taku" grāmatu “Mana adrese – MEŽS”.
Atšķirībā no savvaļas lāčiem, Ilzīte ziemas guļā nedodas, tāpēc viņu iespējams vērot visa gada garumā. Arī ziemas sezonā "Līgatnes dabas takas" ir atvērtas katru dienu no plkst. 10.00 līdz 16.00.
Ilzītes dzīvei iedzīvotāji sekojuši līdzi kopš viņas dzimšanas
Sabiedrība ar lielu interesi sekojusi līdzi Ilzītes dzīvei jau kopš viņas dzimšanas. Lācene piedalījusies dokumentālajās un mākslas filmās, iemūžināta dabas fotogrāfu darbos un ik dienu priecē simtiem "Līgatnes dabas taku" apmeklētāju.
Viņa dzimusi 2001. gada 11. janvārī Līgatnē. Piedzimstot lācene svēra vien 500 gramus, bet šobrīd sasniegusi aptuveni 150 kilogramu svaru. Tā kā Ilzītes bioloģiskā māte par lācēnu nevarēja parūpēties, rūpes jau no pirmajām dienām uzņēmās dzīvnieku kopēja Velga Vītola, kura Ilzītei kļuva par audžu mammu.
Kā norāda dabas takas, Ilzīte ir mierīga, atturīga un kārtību mīloša – viņa turas pie ierastās dienas kārtības un izceļas ar priekšzīmīgām ēšanas un voljēra uzturēšanas manierēm. Nebrīvē dzīvojošiem lāčiem 25 gadi ir spēka un dzīves pieredzes pilnbrieda laiks. Tādēļ Ilzītes jubileja ir īpašs notikums gan viņai pašai, gan visiem, kuri gadu gaitā kļuvuši par šīs neparastās lācenes stāsta daļu.
"Tā ir mīlestība 25 gadu garumā," saka lācenes audžu mamma Velga Vītola
"Lāču mamma" Velga Vītola ar Ilzīti bijusi kopā kopš lācenes dzimšanas. "Pie "mammas" tik mazam lācēnam bija visdabiskākais stāvoklis...! No šī brīža ieguvu savu iesauku visa mūža garumā - Lāču mamma!" norāda dzīvnieku kopēja.
Viņa atklāj, ka kopā būšanas laiks bijis īpašs un šajā laikā piedzīvoti vairāki sirsnīgi mirkļi. "Kad Ilzīte pilnībā apgapguva kokos rāpšanās prasme, viņa reizēm palika šūpodamās priežu galotnēs tik ilgi, ka bija jāiet atpakaļ uz mājām, jo tālākai pastaigai vairs nepietika laika!" norāda Velga.
"Vēl viens Ilzītes hobijs/palaidnība ir jauno kociņu laušana. Viņa fiksi noliec [kociņu] līdz krakšķim un tad jož pie nākošā, lai lauztu un lauztu.... Mamma jau bārās, bet kurš bērns vienmēr klausa ko mamma saka...!"
Skaidrojot to, kādēļ lācene nedodas ziemas miegā, Vītola norāda, ka "parasti lācēni pirmo ziemu savā mūžā guļ kopā ar mammu". "Bet, ja mamma ir cilvēks..., kura nudien netaisās uz gulēšanu...!? Bet bez mammas ir liela nervozēšana, stress un nekādu domu par likšanos gulēt!? Ilzīte arī citas ziemas nekad nav izrādījusi ne mazāko tieksmi uz likšanos gulēt ziemas miegā!" pauž dzīvnieku kopēja.
Vītola priecājas, ka Ilzīte visu savu mūžu ir nodzīvojusi plašā un dabiskā teritorijā, norādot, ka tā nebrīvē jādzīvo lāčiem, kurus nav vairs iespējams palaist dabā! Bet savas un lācenes attiecības viņa raksturo ar sekojošiem vārdiem: "[tā ir] savstarpējā uzticība un mīlestība 25 gadu garumā".