Igaunijā gaida, ka pircēji bēgs uz Latviju. Viņiem vajadzīga viena specifiska prece
Pagājušajā gadā Igaunijā būtiski samazinājās alkoholisko dzērienu pārdošanas apjomi. Tirdzniecības ķēdes negaida pārdošanas apjomu pieauguma atjaunošanos arī tuvākajos gados. Pircēji var doties pēc alkohola uz robežu.
"Pēc apjoma visvairāk samazinājies stiprā alkohola patēriņš. Vīna, alus un mazalkoholisko dzērienu pārdošanas apjomi kritušies ne tik būtiski, taču kopējā tendence ir tāda pati kā pārtikas preču tirdzniecībā: pieaug akciju laikā iegādāto preču īpatsvars, tātad pārdošanas lokomotīve joprojām ir izdevīga cena," komentēja tirdzniecības ķēdes "Coop" pārdošanas direktors Olivers Rists.
Uzņēmējs uzsvēra, ka augsto cenu dēļ vietējie patērētāji var atkal pārorientēties uz kaimiņvalsti Latviju, ziņo "err.ee".
"Jo tālāk uz Igaunijas dienvidiem, jo izteiktāks ir pārdošanas apjomu kritums, tāpēc pieļaujam, ka daļa pircēju atkal dosies pēc alkohola uz robežu. Gribētos cerēt, ka cilvēki ir sākuši dzert mazāk, taču, manuprāt, izšķirošais faktors joprojām ir cena," viņš komentēja.
Tirdzniecības ķēdes negaida pārdošanas apjomu pieauguma atjaunošanos arī tuvākajā nākotnē. "Gads sācies ar alkohola akcīzes nodokļa palielinājumu, un tādi paši plāni ir arī 2027. un 2028. gadam. Kas būs tālāk – nezinu. Taču, ja arī turpmāk skriesim pa priekšu saviem dienvidu kaimiņiem, ir pamats bažīties, ka šī tendence saglabāsies: cilvēki atkal vedīs alkoholu pāri robežai," sacīja Rists.