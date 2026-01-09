Ilustratīvs attēls.
Šodien 11:25
"Rimi" lūdz pircējiem nodot atpakaļ konkrētu preci
Pārtikas veikals "Rimi" savā mājaslapā izplatījis lūgumu pircējiem nodot atpakaļ zemāk minēto preci.
Kotlešu masa "Rimi Smart" jauktā 400g. EAN kods 4752050022933, derīguma termiņš 08.01.2026. Piegādātājs: "Hilton Foods Ltd sp. z o.o.".
Atsaukuma iemesls: iespējams mikrobioloģisks piesārņojums.
Ja esat iegādājies minēto preci ar norādīto derīguma termiņu, tiek lūgts atgriezt to tuvākajā "Rimi" veikalā līdz 2026. gada 22. janvārim.
Nepieciešams pirkuma čeks. Apmaiņā pret preci tiks apmaksāta preces vērtība.
Papildus jautājumu gadījumā aicina zvanīt uz "Rimi" bezmaksas tālruni: 8000 0180.
FOTO: rimi.lv