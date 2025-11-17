Lietuva īstenojusi plaša mēroga operāciju pret Baltkrievijas kontrabandistiem. FOTO

Lietuvas varas iestādes aiztur Baltkrievijas kontrabandistus
Lietuvas robežsardzes dienests (VSAT) veicis plaša mēroga operāciju pret Baltkrievijas kontrabandistu tīklu, kas jau vairāk nekā mēnesi sistemātiski apdraudējis Lietuvas ...
Plašajā policijas operācijā piedalījās vairāk nekā 100 VSAT, policijas, muitas un Lietuvas Finanšu noziegumu izmeklēšanas dienesta darbinieku. Amatpersonas veica vairāk nekā 30 kratīšanas Viļņas un Druskininku pašvaldībās, un operācijas laikā atrada desmitiem nelikumīgi ievestu GPS ierīču, sakaru līdzekļu un mobilo ierīču.
Tāpat Lietuvas varas iestādes dzīvokļos atrada šaujamieročus, munīciju, narkotikas, kontrabandas cigaretes un automašīnas, kas tika izmantotas noziedzīgām darbībām. Pateicoties šai operācijai, Lietuvai izdevās identificēt vairāk nekā 100 cilvēkus, kas iesaistīti cigarešu pārvadāšanā ar gaisa baloniem.
Šī gada pirmajos deviņos mēnešos 80% cigarešu, kas ienāca Lietuvā no Baltkrievijas, tika nogādātas valstī ar gaisa baloniem vai droniem. Lai novērstu bīstamos kontrabandas pārvadājumus, Lietuvas Iekšlietu ministrija ierosinājusi grozījumus normatīvajos aktos, kas paredz stingrāku kriminālatbildību organizatoriem un personām, kas ar savām darbībām apdraud sabiedrības drošību.