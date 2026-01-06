Vai tas ir tā vērts? Policija publisko video ar BMW vadītāju un brīdina citus satiksmes dalībniekus
Iestājoties īstiem ziemas apstākļiem, aizvien biežāk fiksējam autovadītājus, kuri apzināti brauc sānslīdē (driftē) uz koplietošanas ceļiem, kur vienlaikus pārvietojas arī citi satiksmes dalībnieki, savā "Facebook" kontā vēsta Ķekavas novada pašvaldības policija.
Šī gada pirmajās dienās jau konstatēts gadījums, kad BMW vadītājs veica sānslīdi rotācijas aplī tieši tajā brīdī, kad tajā iebrauca Ķekavas novada pašvaldības policijas operatīvais transports.
Šim autovadītājam transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz laiku būs jāatliek plauktā, jo pirms šī pārkāpuma viņam jau bija sakrāti 9 soda punkti.
Policija atgādina visiem autovadītājiem - ziemā, kad ceļi ir slideni, kārdinājums pārbaudīt savas braukšanas prasmes ir liels, taču:
- publiskie ceļi nav paredzēti driftēšanai,
- šāda rīcība apdraud citus satiksmes dalībniekus,
- sekas var būt ne tikai sodi, bet arī smagi ceļu satiksmes negadījumi.
Braukšanas meistarību drīkst un vajag attīstīt tikai speciāli tam paredzētās trasēs, nevis ikdienas satiksmē, norāda policijā.
Pašvaldības policija sola arī turpmāk pievērst pastiprinātu uzmanību šāda veida pārkāpumiem.
Likumsargi aicina noskatīties video un aizdomāties – vai īss adrenalīns ir tā vērts?