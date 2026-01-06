Samanta Tīna oficiāli šķīrusies. Bijušais vīrs: "Pagātne dod mācības..."
2025. gada nogalē pēc divu gadu kopdzīves oficiāli šķirta dziedātājas Samantas Tīnas un uzņēmēja Artūra Brunava laulība.
Pašā gadumijas priekšvakarā, kad cilvēki ierasti mēdz pārvērtēt aizvadītā gada notikumus un salikt visus punktus uz “i” gan profesionālajā, gan privātajā dzīvē, ar negaidītu video dalījās mūziķe Samanta Tīna. Dziedātājas sociālajos tīklos publiskotajos kadros redzams sievietes roku tuvplāns. Fonā skanot mūzikai ar simbolisku tekstu par piedošanu un brīvību, viņa novelk laulību gredzenu, atstāj to uz galda un dodas prom. Pie video ir arī Samantas paustais vēstījums: “Paldies par visu skaisto, taču ne visi ir tie, par ko sākotnēji izliekas. Agresijas jebkura izpausme nav pamats drošībai! Punkts.” Dziedātāja arī lūdz cienīt viņas privātumu un norāda, ka sīkākus komentārus nesniegs nevienam.
Dziedātāja šo gadu sākusi, pāršķirot jaunu lappusi savā dzīvē, savukārt viņas nu jau bijušais vīrs uzņēmējs Artūrs Brunavs žurnālam "Kas Jauns" apstiprina, ka decembrī laulība ir šķirta arī oficiāli. Viņš neslēpj sarūgtinājumu, ka ģimeni nav izdevies nosargāt. “Tad jau redzēsim, kā būs, bet dzīve turpinās... Pagātne ir daļa no tā, kas mūs veido un dod mācības, un esmu priecīgs, ka dzīve ir tieši šādi iegriezusies. Tas mani ir padarījis par labāku cilvēku,” viņš nosaka.
Pāris apprecējās 2023. gada 29. decembrī Kuldīgā, kad pirms vēdiskās ceremonijas abi sarakstījās baznīcā. Savukārt tieši vienu dienu pēc otrās kāzu jubilejas, 2025. gada 30. decembrī, dziedātāja sociālajos tīklos dalījās ar zīmīgo video par laulības iziršanu. Taujāts, kāpēc Samanta savā publiskajā vēstījumā runā par agresijas izpausmēm, Artūrs Brunavs teic: “Ja tās ir emocijas, kādas Samanta izjūt, tātad viņa tā jūtas. No savas puses varu teikt, ka, manuprāt, Samanta Tīna ir ļoti talantīgs cilvēks, viņai ir lieliska balss, profesionāla mūziķe. Diemžēl mūsu ceļi nu ir šķirti, un laulība šķirta oficiāli. No plašākiem komentāriem es atturēšos.”
Samantas un Artūra draudzība savulaik sākās ļoti daudzsološi. Topošais vīrs bija pieņēmis jaunās sievas noteikumus – līdz kāzām nekādas kopā dzīvošanas un intīmas tuvības. Aptuveni pusgadu pēc kāzām intervijā ar žurnālu "Patiesā Dzīve", stāstot, kā izveidojās attiecības ar vīru, dziedātāja atklāja: “Sākotnēji biju diezgan pārsteigta, ka viņš bez ierunām pieņēma manus noteikumus – līdz kāzām nekādas kopā dzīvošanas, tuvības. Nu kā tad tā?! Kad vēlāk atzinās, ka jau pāris mēnešu pēc mūsu iepazīšanās nešaubīgi zinājis – es būšu viņa sieva, sapratu, ka noteikumi atbilda mērķim.
Mans vīrs tiešām ir ļoti mērķtiecīgs, es arvien vairāk novērtēju visu, ko viņš manis dēļ gatavs darīt, un patiesi viņu cienu. Tieši cieņai arī vajadzētu būt attiecību pamatā, diemžēl realitāte apliecina, ka lielākoties tās balstās uz seksu. Kad lielā kaislība pāriet, gribas parunāties, bet izrādās – nav par ko. Tāpēc esmu pateicīga, ka man dots cilvēks, ar kuru ir interesanti. Un, tāpat kā es ar lepnumu izrunāju vārdus “mans vīrs”, viņš izrunā – “mana sieva”.”
Samanta neslēpa, ka patiešām ļoti lepojas ar savu vīru un precētas sievas statusu: “Varbūt tāpēc, ka dziļi manī ir priekpilna paļāvība. Es netiku izgājusi pie vīra, kā saka latvieši, bet “aiz vīra” jeb “zamuž”, kā saka krievi.”
Dziedātāja pat pieļāva, ka varētu ģimenes dēļ uz kādu laiku atteikties no karjeras: “Jā, man pat ir plāniņš. Cilvēki man saka – Samanta, kopš apprecējies, tu esi kļuvusi sociāli neaktīva! Protams, jo man tagad ir vīrs, ar kuru komunicēt, un es negribu tajā ne ar vienu dalīties, bet gan to sargāt. Kā savu, kā svētu. Tā ir mana privātā dzīve, es nekad neesmu to izklājusi uz paklāja. Gana jau ar to, ka atpazīstamie cilvēki kļūst publiski pat tad, kad paši to nav ne gaidījuši, ne gribējuši.”
Pāri vienoja arī kopīgs garīgais ceļš – indiešu filozofija, kurā abi praktizēja Krišnas apziņu. “Paldies manam vīram, kurš manu ceļu ir pieņēmis un mani atbalsta,” teica mūziķe. Tāpat arī pāris vēlējās kopīgus bērnus. “Protams! Un mums būs! Tikai šobrīd vēl gribam izbaudīt divatni,” intervijā pauda Samanta Tīna.