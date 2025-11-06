Pokrovska drīz kritīs. Ukrainas triecienvienības sedz atkāpšanos no aplenktās pilsētas
Kad 5. novembrī Ukrainas 425. triecienpulka rota pacēla Ukrainas karogu uz pilsētas domes ēkas netālu no Pokrovskas centra, varēja šķist, ka Ukrainas spēki aplenktajā pilsētā veic pretuzbrukumu. Tomēr tas nebija mēģinājums glābt pilsētu, tas atbalstīja plašāku atkāpšanos.
Nekas nevarētu būt tālāk no patiesības. Pokrovskas Ukrainas garnizona izdzīvojušie patiesībā cenšas izbēgt no kādreiz plaukstošās kalnrūpniecības pilsētas drupām. Lai dotu 68. Jēgeru brigādes un 155. mehanizētās brigādes izdzīvojušajiem karavīriem kaujas iespēju aizbēgt uz jauno Ukrainas līniju uz ziemeļiem no Pokrovskas, pilsētā ir izvietotas vairākas Ukrainas elites, bet ļoti mazas vienības.
Tās ietver arī šo 425. triecienpulka rotu. Nejauciet rotas iesoļošanu pilsētas centrā ar pretuzbrukumu. Patiesībā tā ir piesegšanas operācija novēlotam vispārējam atkāpšanās brīdim. Pēc gadu ilgušas smagas cīņas, kauja par Pokrovsku "tuvojas beigām", atzīmēja militārais novērotājs Torkils.
Sytuacja w rejonie Pokrowska, część X.— Thorkill (@Thorkill65) November 5, 2025
Napływające wczoraj i dzisiaj informacje z Pokrowska wskazują że bitwa o miasto dobiega końca. Oddziały ukr zostały de facto z niego wypchnięte. Celowo nie używam słowa odwrót bo ten oznacza z reguły pewne uporządkowane, celowe działanie. W… pic.twitter.com/3vB0fV9227
Kāpēc Krievijas skaitliskais pārsvars Pokrovskā ir svarīgs
Krievijas Centra spēku grupa cieta šokējošus zaudējumus, soļojot uz Pokrovsku no Avdijivkas drupām, 40 km uz dienvidaustrumiem, sākot ar 2024. gada pavasari. Krievijas grupa asiņoja par katru iegūto metru, taču, pateicoties savam milzīgajam izmēram — tās 100 000 vai vairāk karavīru skaitliski pieckārt pārspēja vietējos Ukrainas spēkus, okupanti tomēr virzījās uz priekšu.
Galvenie taktiskie faktori Pokrovskas krišanā:
- 5:1 Krievijas skaitliskais pārsvars (vairāk nekā 100 000 karavīru pret 20 000 ukraiņu)
- Gadu ilgs uzbrukums no Avdijivkas (40 km uz dienvidaustrumiem), sākot ar 2024. gada pavasari; Krievijas iefiltrēšanās caur Ukrainas aizsardzības nepilnībām
- 3 km garš bēgšanas koridors joprojām ir atvērts, bet tur patrulē droni; Elites pastiprinājumi: 425. uzbrukuma pulks, 82. gaisa uzbrukuma brigāde, 3 SOF vienības
- Atjaunoti Krievijas mehanizētie uzbrukumi šoruden pēc transportlīdzekļu uzkrāšanas
Līdz jaunajam gadam tā atradās Pokrovskas nomalē. Līdz šai vasarai Krievijas kājnieki arvien lielākā skaitā bija sākuši iefiltrēties Pokrovskā, izmantojot plašās nepilnības Ukrainas aizsardzībā, lai ielauztos pilsētā, paslēptos kādā pagrabā un gaidītu pastiprinājumu.
Krievijas iebrukums uz ziemeļiem no Pokrovskas augustā atvilka Ukrainas rezerves prom no pilsētas. Atjaunotie Krievijas mehanizētie uzbrukumi šoruden — pēc ilga pārtraukuma mehanizētajos uzbrukumos, kas ļāva Kremlim uzkrāt transportlīdzekļus — turpināja spiedienu uz ziemeļiem no Pokrovskas.
Kā Krievijas iefiltrēšanās taktika sagrāva Ukrainas aizsardzību
"Kaujas ģeometrija jau sen ir bijusi nelabvēlīga" Ukrainai, rakstīja Maikls Kofmans, Kārnegi fonda analītiķis Vašingtonā, minot "pasliktinātos apstākļus, rezervju trūkumu un [zemu] izvietoto vienību personāla līmeni".
Šī ģeometrija pagājušajā mēnesī pasliktinājās. "Situācija ap Pokrovsku laika gaitā pasliktinājās, jo Krievijas spēki turpināja iefiltrēties caur pilsētas dienvidu daļu," atzīmēja Kofmans. "Ukrainas pozīcijas kļuva arvien retākas. Pasliktinoties laikapstākļiem, Krievijas karaspēks pēdējās nedēļās ir spējis ievest pilsētā vairāk vīru."
Krievijas bezpilota lidaparātu komandas ir sekojušas iefiltrētājiem Pokrovskā. Tagad Krievijas bezpilota lidaparāti izvietojušies visā Pokrovskā un pa nedaudzajiem ceļiem, kas ved uz pilsētu un kaimiņos esošo Mirnohradu. Joprojām pastāv 3 km liela plaisa starp rietumu un austrumu Krievijas elementiem uz ziemeļiem no Pokrovskas un Mirnohradas — izeja Ukrainas karaspēkam abās apmetnēs.
Taču šo plaisu patrulē sprādzienbīstami bezpilota lidaparāti. Un tagad tam draud pilnīga slēgšana jebkurā dienā, it īpaši, ja slikti laika apstākļi piesegs jaunu krievu uzbrukumu.
Tur durvis atvērtas
Lai pēc iespējas ilgāk noturētu spraugu vaļā un ļautu 68. Jēgeru brigādes un 155. Mehanizētās brigādes izdzīvojušajiem atkāpties uz ziemeļiem, Ukrainas pavēlniecība ir izvietojusi šo rotu no 425. triecienpulka, kā arī rotu no 82. Gaisa triecienbrigādes un trīs speciālo operāciju vienības.
Šie elites karavīri, iespējams, tikai daži simti vīru, ir pārāk maz un pārāk vāji aprīkoti, lai atvairītu tūkstošiem krievu, kas līkumoti virzās uz Pokrovsku. Taču, darbojoties no aizsardzības pozīcijām Pokrovskas ziemeļu malā, jaunizvietotajiem elites karavīriem pagaidām ir izdevies aizturēt krievus.
Saskaņā ar Torkila teikto, 68. Jēgeru brigādes un 155. Mehanizētās brigādes "sagrautās apakšvienības" izmantoja iespēju bēgt, sākot ar 27. oktobra nakti. Daudzi izdzīvojušie "pameta pilsētu kājām". Tikmēr uzbruka okupantu droni un no gaisa "lija" bumbas, nogalinot dažus no bēgļiem. Bet citiem izdevās izkļūt.
Pokrovskas haotiskajā centrā un dienvidu kvartālos joprojām atrodas daži Ukrainas karavīri. "Iesprostoti," pēc Torkila domām. Iespējams, tā nav nejaušība, ka 425. triecienpulks nesen parādījās pilsētas centrā. Šajā apgabalā, iespējams, atradās Ukrainas karavīri, kuriem bija nepieciešama glābšana.
Kas notiks pēc Pokrovskas krišanas?
Kamēr Ukrainas karaspēks meklē ceļus no Pokrovskas un Mirnohradas, abu apdzīvoto punktu liktenis ir skaidrs. Krievi ieņems to drupas tuvākajās dienās vai nedēļās.
Pēc tam porainā frontes līnija pārcelsies dažus kilometrus uz ziemeļiem, laukos un ciematos uz ziemeļiem no Pokrovskas. Cīņa par Doneckas apgabalu turpināsies, krieviem atkal iemainot desmitiem tūkstošu upuru pret Ukrainas pilsētu, kuras skaitliski mazākumā esošie aizstāvji cīnīsies ilgāk, nekā tas būs iespējams.