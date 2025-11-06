Smagā avārijā Lietuvā gājis bojā Latvijas pilsonis - pastāv aizdomas, ka viņš pārvadājis nelegālos migrantus
Trešdienas vakarā netālu no Lietuvas ziemeļaustrumu pilsētas Rokišķiem atrasta avarējusi automašīna, bet netālu no tās - miris Latvijas pilsonis.
Kā ziņo Panevēžas apriņķa policija, trešdien ap plkst. 19.44 uz ceļa Juodupe–Alekna–Akniste, 2,39. kilometrā, kreisajā pusē, grāvī, tika pamanīta automašīna “Volvo V40”, kas bija nobraukusi no ceļa un avarējusi. Netālu no spēkrata tika atrasts ievainots vīrietis, iespējams, Afganistānas pilsonis. Viņš avārijā bija guvis traumas un tika nogādāts ārstniecības iestādē.
Blakus avarējušajai automašīnai, grāvī, tika atrastas 1997. gadā dzimuša Latvijas pilsoņa mirstīgās atliekas. Uz viņa ķermeņa bija manāmi ievainojumi.
“Valsts robežsardzes dienests par notikušo ir uzsācis pirmstiesas izmeklēšanu. Pastāv aizdomas, ka incidents ir saistīts ar migrantu nelikumīgu pārvietošanu no Latvijas," Lietuvas medijiem norāda Lietuvas robežsardzes dienesta (VSAT) padomnieks Giedrius Mišutis.
Policija norāda, ka avārijas vietu pārmeklēja robežsargi un apkārtnē strādāja arī kinologi ar suņiem no Tverečus un Puškai kontrolpunktiem. Tāpat apkārtne tika pārbaudīta no gaisa, taču vairs aizdomīgas personas notikuma vietā netika konstatētas. Līdz šī gada oktobrim Lietuvas robežsardzes dienests aizturējis jau vairāk nekā tūkstoš nelegālo migrantu, kas šķērsoja Lietuvas robežu no Latvijas. Šis skaitlis ir divreiz lielāks nekā pagājušajā gadā.