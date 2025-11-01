Sirskis noliedz Krievijas apgalvojumus par Pokrovskas aplenkumu
Ukrainas Bruņoto spēku virspavēlnieks Oleksandrs Sirskis sestdien uzsvēris, ka krievi nav aplenkuši vai nobloķējuši Pokrovsku un Mirnohradu.
Sirskis pēc Pokrovskas frontes apmeklējuma arī paziņoja, ka Ukrainas armija Pokrovskā īsteno sarežģītu operāciju, lai nogalinātu un atvairītu ienaidnieku. Operācijā cita starpā piedalās Īpašo operāciju spēki, Ukrainas Drošības dienests un Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenā izlūkošanas pārvalde.
"Pokrovskas-Mirnohradas aglomerācijā mūsu karaspēks atvaira ilgstošu spiedienu no lieliem ienaidnieka spēkiem, kas mērāmi tūkstošos un neatlaidīgi cenšas iefiltrēties dzīvojamos rajonos un pārraut mūsu apgādes ceļus. Tomēr pilsētas nav aplenktas vai bloķētas, un mēs darām visu nepieciešamo, lai uzturētu loģistiku," pavēstīja Ukrainas Bruņoto spēku virspavēlnieks.
"Turpinās sarežģīta operācija, lai iznīcinātu un padzītu ienaidnieku no Pokrovskas. Galvenais slogs gulstas uz Ukrainas Bruņoto spēku vienībām, jo īpaši uz bezpilota lidaparātu operatoriem un uzbrukuma vienībām. Tāpat pēc mana norādījuma pilsētā darbojas apvienotās Īpašo operāciju spēku, Ukrainas Armijas tiesībaizsardzības dienesta, Ukrainas Drošības dienesta un citu Ukrainas aizsardzības spēku sastāvdaļu, tostarp Aizsardzības ministrijas Galvenā izlūkošanas pārvaldes grupas," atklāja Sirskis.
Sirskis uzsvēra, ka pašreizējos smagajos apstākļos izšķiroša nozīme ir efektīvai koordinācijai starp vienībām un labi sinhronizētai uzdevumu izpildei.
"Aglomerācijas aizsardzība tiks pastiprināta ar papildu vienībām, ieročiem un aprīkojumu, tostarp bezpilota lidaparātu sistēmām," viņš piebilda.