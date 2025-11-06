"Kurš gan to svērs!" Kā "airBaltic" tagad pārbauda rokas bagāžu pirms iekāpšanas lidmašīnā
"Kurš gan to svērs!" Kā "airBaltic" tagad pārbauda rokas bagāžu pirms iekāpšanas lidmašīnā

Portāla "Otkrito.lv" korespondents, dodoties pelnītā atvaļinājumā, personīgi pārliecinājās - uzskats, ka "neviens nekad nesver rokas bagāžu", ir katastrofāli novecojis. Lidostā tieši pirms iekāpšanas reisā aviokompānija "airBaltic" patiešām sver rokas bagāžu un pieprasa piemaksu, ja tiek pārsniegtas normas.

Iepriekš daudzi pasažieri domāja: "Jā, jā, kas tad tur to svaru skatās? Nekad neko nesver." Tomēr tagad "airBaltic" šo jautājumu uztver ļoti nopietni. Korespondents apstiprināja: svari pie iekāpšanas - nav izdomājums.

Reāla situācija: jaunietim rindā korespondenta priekšā čemodāns svēra 11 kilogramus (bet pēc noteikumiem atļauts tikai līdz 8 kilogramiem kopā: rokas bagāža + personīgā lieta). Viņam tika lūgts piemaksāt 75 eiro par svara pārsniegumu. Ļoti ievērojama summa par liekiem 3 kilogramiem!

Kā izvairīties no nepatīkamiem pārsteigumiem:

  • Nosveriet rokas bagāžu mājās: čemodānu, somu, klēpjdatoru un visu pārējo kopā.
  • Pārliecinieties, ka kopējais svars nepārsniedz 8 kilogramus (ja biļetes tarifs ir Economy BASIC vai CLASSIC).
  • Ja lietu ir vairāk un tās ir smagākas - iepriekš iegādājieties papildiespēju "heavy cabin baggage" (līdz 12 kilogramiem) vai nododiet daļu mantu reģistrētajā bagāžā.
  • Ja pārsvars ir neliels, pirms iekāpšanas ielieciet smagākās lietas (lādētājus, powerbanku, ūdens pudeli u. c.) kabatās - jūs personīgi nesvērs.
  • Neuzticieties domai, ka "varbūt nepārbaudīs". Šis piemērs rāda - pārbauda.

Tāpēc, ja lidojat ar "airBaltic" un domājat: "Ai, mierīgi paņemšu 10 līdz 11 kilogramus rokas bagāžas," tagad tā vairs nav. Korespondents pats pārliecinājās: liekie kilogrami nepaliek nepamanīti.

