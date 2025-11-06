Ilustratīvs attēls.
Šodien 05:15
"Kurš gan to svērs!" Kā "airBaltic" tagad pārbauda rokas bagāžu pirms iekāpšanas lidmašīnā
Portāla "Otkrito.lv" korespondents, dodoties pelnītā atvaļinājumā, personīgi pārliecinājās - uzskats, ka "neviens nekad nesver rokas bagāžu", ir katastrofāli novecojis. Lidostā tieši pirms iekāpšanas reisā aviokompānija "airBaltic" patiešām sver rokas bagāžu un pieprasa piemaksu, ja tiek pārsniegtas normas.
Iepriekš daudzi pasažieri domāja: "Jā, jā, kas tad tur to svaru skatās? Nekad neko nesver." Tomēr tagad "airBaltic" šo jautājumu uztver ļoti nopietni. Korespondents apstiprināja: svari pie iekāpšanas - nav izdomājums.
Reāla situācija: jaunietim rindā korespondenta priekšā čemodāns svēra 11 kilogramus (bet pēc noteikumiem atļauts tikai līdz 8 kilogramiem kopā: rokas bagāža + personīgā lieta). Viņam tika lūgts piemaksāt 75 eiro par svara pārsniegumu. Ļoti ievērojama summa par liekiem 3 kilogramiem!
Kā izvairīties no nepatīkamiem pārsteigumiem:
- Nosveriet rokas bagāžu mājās: čemodānu, somu, klēpjdatoru un visu pārējo kopā.
- Pārliecinieties, ka kopējais svars nepārsniedz 8 kilogramus (ja biļetes tarifs ir Economy BASIC vai CLASSIC).
- Ja lietu ir vairāk un tās ir smagākas - iepriekš iegādājieties papildiespēju "heavy cabin baggage" (līdz 12 kilogramiem) vai nododiet daļu mantu reģistrētajā bagāžā.
- Ja pārsvars ir neliels, pirms iekāpšanas ielieciet smagākās lietas (lādētājus, powerbanku, ūdens pudeli u. c.) kabatās - jūs personīgi nesvērs.
- Neuzticieties domai, ka "varbūt nepārbaudīs". Šis piemērs rāda - pārbauda.
Tāpēc, ja lidojat ar "airBaltic" un domājat: "Ai, mierīgi paņemšu 10 līdz 11 kilogramus rokas bagāžas," tagad tā vairs nav. Korespondents pats pārliecinājās: liekie kilogrami nepaliek nepamanīti.