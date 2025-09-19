Televīzijas tīkliem, kas ir pret mani, vajadzētu zaudēt licenci, pauž Tramps
Pēc tam, kad negaidīti tika atcelts Džimija Kimela šovs, ASV prezidents Donalds Tramps ierosinājis vēl dažiem televīzijas tīkliem atņemt licences. Viņa izteikumi radījuši bažas par vārda brīvību ASV.
“Esmu kaut kur lasījis, ka [priekšvēlēšanu laikā] 97% televīzijas tīklu bija pret mani negatīvi noskaņoti, un tomēr es viegli uzvarēju visos septiņos svārstīgajos štatos,” sacīja prezidents. “Televīzijas tīkli man sniedz tikai sliktu publicitāti. Un es domāju, ka varbūt viņiem licences būtu jāatņem.”
Tikmēr ceturtdien sarunā ar ziņu aģentūru "Fox" ASV Federālās komunikāciju komisijas vadītājs Brendons Kars, kurš ir tuvs sabiedrotais Donaldam Trampam, sacīja, ka ar Kimela atstādināšanu viss nav beidzies. "Mēs turpināsim saukt šīs raidorganizācijas pie atbildības. Un, ja raidorganizācijām nepatīk šis vienkāršais risinājums, tās var Federālajā komunikāciju komisijā atteikties no savas licences."
Jānorāda, ka Kara izteikumi ir pretrunā ar ASV Konstitūcijas pirmo grozījumu, kas aizsargā vārda brīvību Amerikā. "Pašreizējā administrācija gadiem ilgi iebildusi pret "cancel culture" kustību, bet tagad viņi šo kustību ir pacēluši jaunā un bīstamā līmenī, regulāri izsakot draudus medijiem, aicinot atlaist žurnālistus, kas viņiem nepatīk," mikroblogošanas vietnē "X" sašutumu paudis bijušais ASV prezidents Baraks Obama.
Ceturtdien konkurējošo tīklu raidījumu vadītāji apvienojās, paužot atbalstu Džimijam Kimelam. "Šī ir klaja cenzūra," kanāla "CBS" raidījumā pauda raidījuma vadītājs Stīvens Kolberts, nodēvējot Trampu ar autokrātu.
Jau ziņots, ka ASV televīzijas raidorganizācija "ABC" ceturtdien atcēla populāro izklaides šovu "Jimmy Kimmel Live". ASV jurists un analītiķis Džons Aravosis norāda, ka Tramps panāca Kimela raidījuma atcelšanu, jo "viņam nepatika Kimela joki un pamatotā kritika par Trampa atbalstītāju centieniem politizēt Kērka slepkavību". "ASV Federālās komunikāciju komisijas vadītājs Brendons Kars, kurš ir tuvs sabiedrotais Donaldam Trampam, izteica draudus "ABC" raidorganizācijai un pasacīja, ka viņš tai atņems pārraides tiesības, ja viņi nedarīs kaut ko Džimija Kimela lietā". Tam sekoja viņa šova atcelšana. "Šī ir bīstama diena Amerikai un vārda brīvībai," norādīja analītiķis.
VIDEO: ko Kimels pateica, kas izraisīja tik asu reakciju?
Pirmdien, 15. septembrī, Kimels savā monologā izteica vairākus komentārus par politiķu rīcību pēc ASV notikušās politiskā aktīvista un Trampa atbalstītāja Čārlija Kērka slepkavības. Viņš pauda, ka MAGA [Make America Great Again] kustība izmisīgi cenšas personu, kurš nonāvēja Kērku padarīt par politisku ieroci un novelt vainu par slepkavību uz demokrātiem.
“MAGA banda izmisīgi cenšas šo jaunieti, kurš nogalināja Čārliju Kērku, atainot kā jebko citu, tikai ne vienu no viņiem, un dara visu iespējamo, lai no notikušā sev izspiestu politiskos punktus,” pauda Kimels.
Varas iestādes nav norādījušas slepkavības motīvu. Bet aizdomās turētais Teilors Robinsons nav reģistrēts nevienā politiskajā partijā un nepiedalījās vēlēšanās 2022. un 2024. gadā. Jāpiemin, ka pēc Kērka slepkavības Kimels vietnē "Instagram" nosodīja slepkavību un izteica līdzjūtību aktīvista ģimenei.
Tāpat Kimels kritizēja Trampa rīcību pēc Kērka slepkavības un nosodīja viņa izdoto pavēli nolaist ASV karogus pusmastā. "Šīs nav pieauguša cilvēka sēras par drauga nāvi. Tā četrgadnieks apraud mirušu zivtiņu," raidījumā ironiski norādīja Kimels.
Jau ziņots, ka šī gada 14. jūnijā, Minesotas štatā tika noslepkavota demokrātu politiķe un bijusī štata Pārstāvju palātas spīkere Melisa Hortmane un viņas vīrs, bet ievainots tika arī štata senators Džons Hofmans. Bet šim notikumam valsts līmeņa bojāgājušo godināšana nesekoja un karogi pusmastā nolaisti netika.
Kimels par notikušo nav izteicies, un, izejot no Losandželosas televīzijas studijas, viņš komentārus medijiem nesniedza. Bet ASV Federālās komunikāciju komisijas demokrātu pārstāve norādīja, ka "Kērka slepkavību nedrīkst izmantot kā aizbildinājumu cenzūrai". Arī Amerikas Rakstnieku ģilde (WGA) notikušo nodēvējusi par vārda brīvības ierobežošanu.