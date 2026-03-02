Marks Zakerbergs ar sievu Milānas modes nedēļā pierāda: gaumi par naudu nenopirksi
Marka Zakerberga un viņa sievas Priscillas Čanas parādīšanās Milānas modes nedēļā piesaistīja plašu uzmanību - pāris ieņēma vietu pirmajā rindā "Prada" skatē. Lai gan tehnoloģiju magnāts neapšaubāmi valda biznesa vidē, modes pasaulē ar ietekmi vien nepietiek - stila izjūtu un eleganci par miljardiem iegādāties nevar.
Aizvadītajā nedēļā Marks Zakerbergs kopā ar sievu apmeklēja modes nama “Prada” rudens/ziemas kolekcijas skati un sēdēja pirmajā rindā. Lai gan “Facebook” dibinātājs parasti tiek saistīts ar tehnoloģiju pasauli, nevis modi, šoreiz viņš bija uzmanības centrā modes skatē.
41 gadu vecais “Meta” vadītājs pasākumā izskatījās neērti un mazliet apmaldījies modes spožumā. Pieguļošais, kamieļkrāsas “Prada” polo krekls ar garām piedurknēm nevis piešķīra tēlam izsmalcinātību, bet drīzāk radīja iespaidu par neveikli piemeklētu tēlu, kas kontrastēja ar skates ambiciozo estētiku.
Arī 41 gadu vecā Priscilla Čana modes vakaram šķita izvēlējusies pārsteidzoši pieticīgu tēlu, radot sajūtu, ka ielūgums uz augstās modes skati saņemts vien dažas minūtes pirms pasākuma. Viņas ikdienišķais džemperis, tumšās bikses un masīvie brūnie mokasīni vairāk atgādināja darba dienas noslēgumu birojā, nevis vietu pirmajā rindā līdzās pasaules stila ikonām.
Pāra kopīgā parādīšanās sabiedrībā notika tikai dažas dienas pēc tam, kad Marku izjautāja nozīmīgā tiesas procesā par sociālo tīklu atkarību un viņam pārmeta, ka tehnoloģiju magnāts tiesā uzvedies “robotiski”.
Marka Zakerberga stila izjūtu un gaumi aizvadītā gada rudenī iztirzājis vīriešu modes un dzīvesstila satura veidotājs Broks Makgofs - “YouTube” un sociālo tīklu personība, kurš jau vairāk nekā desmit gadus analizē vīriešu ģērbšanās stilu un palīdz veidot pārdomātu, autentisku tēlu. Savos kanālos viņš regulāri komentē publisku personu izvēlētos tērpus, īpašu uzmanību pievēršot tam, vai apģērbs atspoguļo cilvēka personību un dzīvesveidu. Lūk, ko viņš saka:
“Gaumi par naudu nevar nopirkt. Acīmredzot pat par 250 miljardiem dolāru nē. Marka Zakerberga jaunā versija. Šis ir klasisks piemērs kādam, kurš domā, ka dārgu apģērbu vilkšana automātiski piešķirs viņam stilu. Taču tas neizskatās stilīgi. Drīzāk rodas iespaids par pārlieku cenšanos. Un nekas nav tik neveikls kā izmisīga vēlme izskatīties stilīgi. Nav tā, ka šie apģērbi, vērtējot atsevišķi, būtu slikti. Tie ir tīri jauki. Problēma ir tajā, ka viņam nepiestāv. Neatbilst viņa auguma tipam, vecumam, profesijai un — pats galvenais — personībai.”
Rodas sajūta, ka viņš domā: citas drēbes mainīs viņa personību. Taču vajadzētu būt otrādi, vai ne? Apģērbam būtu jāatspoguļo tava personība!
“Viņa iepriekšējais stils, lai cik vienkāršs tas bija, vismaz šķita patiess. Tagad, raugoties uz “Zakerbergu 2.0”, es redzu vienu no pasaules bagātākajiem un ietekmīgākajiem cilvēkiem, kurš it kā translē apslēptu nedrošību, slēpjoties aiz dārgu zīmolu nosaukumiem.”
“Nesen iekļāvu Zakerbergu video sižetā par stila kļūdām vīriešiem pēc 40. Viena no galvenajām tēmām tajā bija autentiskums — ir jāģērbjas tā, lai tas stils atbilstu tavai personībai. Aktieris Adams Sandlers ir lielisks piemērs. Vai viņa tērpi tehniski ir perfekti? Vai viņš demonstrē izpratni par proporcijām vai krāsu saskaņu? Nē. Bet tam nav nozīmes. Viņš nepārprotami ģērbjas tā, kā pats vēlas. Viņš valkā to, kas liek viņam justies labi. Un viņš tā dara jau gadu desmitiem. Atšķirībā no Marka, kurš savu tēlu izmainīja teju vienā naktī. Godīgi sakot, es tikai vēlētos, lai viņš nolīgtu īstu stilistu, nevis izmantotu “ChatGPT”, “Claude” vai MI saviem iepirkumiem. Neesi kā Zaks. Esi kā Sandlers. Esi tu pats!”