Līdz pirmdienas rītam iesniegti vairāk nekā 202 000 gada ienākumu deklarāciju, piekļuvi kavēja atsevišķu lietotāju darbības
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS) gada ienākumu deklarācijas par pagājušo gadu līdz pirmdienas rītam ir iesnieguši vairāk nekā 202 000 cilvēku, pirmdien intervijā Latvijas Radio sacīja VID ģenerāldirektore Baiba Šmite-Roķe.
Viņa norādīja, ka ierasti gada laikā tiek iesniegts miljons gada ienākumu deklarāciju, tādējādi kopš svētdienas, 1. marta, līdz šim ir iesniegta apmēram viena piektā daļa no gada laikā iesniedzamo deklarāciju skaita.
VID vadītāja sacīja, ka svētdien, 1. martā, kad sākās deklarāciju iesniegšana par 2025. gadu, EDS sistēma strādāja stabili, taču pirmajās 30 minūtēs bija vērojama sistēmas lēndarbība.
"Tas, kas ir interesanti, ko iepriekšējos gados mēs nebijām novērojuši, ir, ka atsevišķi cilvēki, mūsuprāt, apzināti veica ļoti, ļoti daudz neloģisku darbību," sacīja Šmite-Roķe.
Viņa arī atzīmē, ka šīs darbības tikai kavēja citiem iespēju iekļūt EDS. "Bija ilgāk jāpagaida, jo šie cilvēki mēģināja priecāties EDS sistēmā, vienkārši iesniedzot, labojot, dzēšot, atkal labojot, atkal iesniedzot deklarācijas," sacīja VID vadītāja.
No 1. marta iedzīvotāji var iesniegt gada ienākumu deklarācijas par pagājušo gadu.
Brīvprātīgi gada ienākumu deklarāciju var iesniegt un labot vēl trīs gadus. Šogad deklarāciju var iesniegt ne tikai par 2025. gadu, bet arī par 2024. un 2023. gadu, bet līdz 2026. gada jūnijam - vēl arī par 2022. gadu.