Plūdu situācija šogad Latvijā varētu būt krietni sarežģītāka nekā citos pēdējos gados.
Sabiedrība
Šodien 07:38
Plūdu situācija šogad Latvijā var būt sarežģītāka nekā pēdējos gados; iespējama cilvēku glābšana un evakuācija
Plūdu situācija šogad Latvijā varētu būt krietni sarežģītāka nekā citos pēdējos gados, pirmdien intervijā Latvijas Radio atzina Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) priekšnieks Mārtiņš Baltmanis.
Baltmanis atsaucās uz sinoptiķu prognozēm, ka pali un plūdi šogad būs lielāki par vidējiem rādītājiem, ko noteiks biezais ledus un salīdzinoši biezā sniega sega.
VUGD gatavojas, ka vispirms pali gaidāmi Kurzemē - Ventā un Bārtā, tad sekos Lielupes baseins un Gauja Siguldā, Ādažos un Carnikavā, bet pēdējā sekos Daugava visās tradicionālajās plūdu vietās.
Dienesta vadītājs atzīmēja, ka šogad pali var veidoties arī ap ezeriem, tur applūstot palienēm.
VUGD priekšnieks rēķinās, ka palu situācija veidosies tāda, ka var nākties glābt un evakuēt cilvēkus. Līdzšinējā pieredze rāda, ka tikai retos gadījumos cilvēki no šādas palīdzības atsakās.