VIDEO: Izraēla sāk triecienus Libānā; iedzīvotāji bēg no Beirūtas dienvidiem
Izraēlas spēki pirmdien sāka uzlidojumus Libānai, tostarp galvaspilsētai Beirūtai, triecienus veicot pēc tam, kad Teherānas atbalstītais kaujinieku grupējums "Hizbollah", atriebjoties par Irānas augstākā līdera Ali Hamenei nogalināšanu, izšāva raķetes uz Izraēlu.
Izraēlas armija spēki paziņoja, ka sākuši uzbrukt teroristiskās organizācijas "Hizbollah" mērķiem visā Libānā.
Izraēlas triecieni sekoja raķešu un bezpilota lidaparātu palaišanai no Libānas, un tas bija pirmais uzbrukums Izraēlai, par kuru "Hizbollah" paziņoja kopš 2024. gada novembrī noslēgtā pamiera līguma pēc vairāk nekā gadu ilgušā savstarpējā kara.
Kopš pamiera stāšanās spēkā Izraēla ir veikusi regulārus uzbrukumus Libānai, norādot, ka tās mērķis ir kaujinieku grupējums, un apsūdzot to pamiera pārkāpumos.
Pirmdien armijas paziņojumā teikts, ka Izraēlas spēki uzbruka augsta ranga "Hizbollah" locekļiem Beirūtas apgabalā, bet vēl viens trieciens tika veikts dienvidos.
Libānas valsts Nacionālā ziņu aģentūra (NNA) ziņo par Izraēlas triecieniem visā valstī, tostarp Beirūtas dienvidu priekšpilsētās.
This is not Iran.— sarah (@sahouraxo) February 28, 2026
This is South Lebanon.
While Israel strikes Iran, Israeli bombs are also falling on Lebanese villages, hitting civilian areas and infrastructure.
This is terrorism. pic.twitter.com/L9LcQinzE2
Pēc tam Izraēla izdeva brīdinājumu aptuveni 50 pilsētu un ciematu iedzīvotājiem Libānas dienvidos un austrumos, kas ir "Hizbollah" bastioni.
"Hizbollah" uzņēmās atbildību par raķešu un bezpilota lidaparātu uzbrukumu Izraēlai, kas bija atriebība par Irānas augstākā līdera ajatollas Ali Hamenei nogalināšanu ASV un Izraēlas triecienos.
NNA ziņo par lielu iedzīvotāju pārvietošanos no Beirūtas dienvidu priekšpilsētām un valsts dienvidiem, iedzīvotājiem cenšoties izbēgt no šiem rajoniem. Vietējos medijos publicētajos kadros redzami ceļi, kas piepildīti ar automašīnām, kuras pamet dienvidu priekšpilsētas.
Panic is spreading across Southern Lebanon, as residents, many who have only returned to their towns and villages within the last year, once again flee from their homes due to evacuation orders issued by Israel due to the potential of a looming full-scale renewed conflict with… pic.twitter.com/Yp6gfUPs2p— OSINTdefender (@sentdefender) March 2, 2026
Libānas iestādes vairākkārt ir paziņojušas, ka nevēlas iesaistīt savu valsti konflikta uzliesmojumā reģionā, kas sākās pēc ASV un Izraēlas masveida uzbrukuma Irānai.