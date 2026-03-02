Aizvadīta traģiska ziema.
Šodien 08:16
Šogad ugunsgrēkos bojāgājušo skaits ir gandrīz trīskārt lielāks nekā pērn
Vērtējot ugunsgrēkos bojāgājušo skaitu, aizvadītā aukstā ziema Latvijā bijusi traģiska, intervijā Latvijas Radio vērtēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) priekšnieks Mārtiņš Baltmanis.
VUGD vadītājs pastāstīja, ka šī gada pirmajos divos mēnešos ugunsgrēkos Latvijā gāja bojā 25 cilvēki, kamēr pērn šajā laika posmā - tikai deviņi.
Būtiski audzis arī no ugunsgrēkiem izglābto skaits - 124 šogad pret 27 izglābtiem cilvēkiem pērn, piebilda Baltmanis un atzīmēja, ka ugunsgrēku skaits šogad pirmajos divos mēnešos nav būtiski lielāks, bet tie bijuši postošāki.