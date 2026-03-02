Braže: Irānas kara dēļ nedrīkst mazināties atbalsts Ukrainai
Latvijas prioritāte kara Irānā kontekstā ir nodrošināt, lai tā dēļ no starptautiskajām prioritātēm nepazūd atbalsts Ukrainai, Krievijas spēju ierobežošana un NATO spēju uzlabošana, pirmdien intervijā TV3 uzsvēra Latvijas ārlietu ministre Baiba Braže (JV).
Taujāta, vai ASV un Izraēlas sāktie uzbrukumi Irānai var pāraugt lielākā karā, Braže atbildēja, ka notikt varot viss un kas, bet neviens nav ieinteresēts konflikta iešanā plašumā. Viņa arī dzirdējusi, ka daļa Irānas palikušo amatpersonu signalizējot, ka esot atvērtas regulētai izejai no konflikta, bet notikt varot visādi.
Braže atzīmēja, ka visa Irānas vadības komanda ir iznīcināta un palikušie līderi lielā mērā esot decentralizēti, attiecīgi konflikts var turpināties šādā decentralizētā veidā un izvērsties dažādi, tostarp var ieilgt.
Ministre tomēr cer, ka rezultāts varētu būt tāds, ka jaunais Irānas režīms varētu būt vairāk atvērts sadarbībai ar pārējo pasauli.
Taujāta par Latvijas cilvēku skaitu un apdraudējumu reģionā, Braže pastāstīja, ka visvairāk Latvijas valstspiederīgo - ap 2000 - pašlaik ir Apvienotajos Arābu Emirātos (AAE).
Savi valstspiederīgie ir svarīgi visām Eiropas Savienības valstīm, kas kopā strādā un vērtē, vai un kā nepieciešams tiem palīdzēt. Ministre zinot, ka ir variants braukt uz Omānu, no kuras izceļot tālāk, lai arī paši AAE šo uzskata par ne pārāk drošu risinājumu un drošāk esot nogaidīt AAE.