Izvirzītas apsūdzības Kērka slepkavībā: prokurors pieprasa nāvessodu
ASV konservatīvo aktīvista Čārlija Kērka slepkavībā aizdomās turētajam ir izvirzītas apsūdzības par slepkavību vainu pastiprinošos apstākļos.
22 gadus vecajam apsūdzētajam Taileram Robinsonam tiek pieprasīts nāvessods, otrdien paziņoja prokurors Džefs Grejs Jūtas štatā. Grejs nolasīja pavisam septiņas apsūdzības, tostarp par tiesvedības traucēšanu un liecinieku ietekmēšanu.
Prokurors uzskatīja par vainu pastiprinošiem apstākļiem to, ka Robinsons uzbruka Kērkam viņa politisko paziņojumu dēļ un izdarīja noziegumu, apzinoties, ka tuvumā ir bērni, kas var to redzēt.
Grejs arī atsaucās uz Robinsonu inkriminējošiem pierādījumiem, tostarp DNS pēdām uz slepkavības ieroča un novērošanas videoierakstu analīzi.
Jūtas štats paredz iespējamu nāvessodu par vissmagākajiem noziegumiem. ASV prezidents Donalds Tramps jau ir izteicies, ka viņš atbalsta nāvessoda piemērošanu šajā lietā.
Jūtas štata gubernators republikānis Spensers Kokss arī ir paziņojis, ka tiek veikti priekšdarbi nāvessoda pieprasīšanai.
Kā ziņots, 10. septembrī Jūtas ielejas Universitātē (UVU) Oremas pilsētā snaiperis nošāva konservatīvās jaunatnes organizācijas "Turning Point USA" vadītāju Kērku. Universitātes pilsētiņā sašautais Kērks vēlāk nomira slimnīcā no šautā ievainojuma kaklā.
31 gadu vecais aktīvists bija konservatīvo republikāņu jaunākās paaudzes pārstāvis, kuram sociālās saziņas vietnēs bija miljoniem sekotāju. Viņš bija ietekmīgs Trampa kustības "Padarīt Ameriku atkal diženu" (MAGA) pārstāvis un veicināja Trampa ievēlēšanu uz otru termiņu.
Apmeklējot ASV universitātes, Kērks aicināja studentus uz debatēm, kas pēc tam tika izplatītas tiešsaistē. Uz debatēm bieži tika aicināti Kērka ideoloģiskie pretinieki jeb tā dēvētie progresīvie.
Viņa nāve ir viens no jaunākajiem politiski motivētajiem vardarbības aktiem ASV.