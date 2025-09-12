Zināms galvenais aizdomās turamais Čārlija Kērka slepkavībā - 22 gadus vecais Tailers Robinsons
22 gadus vecais Tailers Robinsons nosaukts par galveno aizdomās turamo konservatīvā aktīvista Čārlija Kērka nošaušanā, paziņojušas vietējās amatpersonas.
Šī informācija nāca klajā pēc tam, kad Federālais izmeklēšanas birojs (FIB) publiskoja fotogrāfijas ar personu, kas varētu būt saistīta ar Kērka iespējamo slepkavību. Miglainajos attēlos bija redzams baltais vīrietis saulesbrillēs, ar beisbola cepuri un melnu džemperi, uz kura attēlots Amerikas Savienoto Valstu karogs un ērglis.
Amatpersonas šodien pēcpusdienā preses konferencē apstiprināja, ka aizdomās turamais aizturēts šī rīta agrīnajās stundās un ka Robinsona ģimenes locekļi palīdzējuši “nodot viņu likumsargiem”. Tiek ziņots, ka aizdomās turamo padoties esot pierunājis viņa tēvs. Aizturēšanu palīdzējis organizēt arī kāds mācītājs un ASV maršals. Aizdomās turamais šobrīd atrodas policijas iecirknī.
Robinsona ģimene izmeklētājiem sacīja, ka pēdējos gados viņš kļuvis “politiskāks”, un aizdomās turamais bija pamanījis, ka Kērks viesojas Jūtas ielejas universitātē. Tiek apgalvots, ka Robinsons uzskatījis konservatīvo ietekmētāju par “naida kurinātāju”.
Pēc štata gubernatora Spensera Koksa teiktā, pie augstas jaudas šautenes un munīcijas, kas tika atrasta pēc apšaudes, uz kāda no lādiņiem bijis uzraksts: “Hei, fašist! Noķer!”
Tiek uzskatīts, ka aizdomās turamais Čārlija Kērka nogalināšanā rīkojies viens pats, piektdien preses konferencē paziņoja Jūtas gubernators Spensers Kokss. Atbildot uz žurnālista jautājumu, vai varas iestādes uzskata, ka Tailers Robinsons darbojies viens, Kokss sacīja: “Jā, taču izmeklēšana turpinās. Pašlaik mums nav nekādas informācijas, kas liecinātu par papildu aizturēšanas nepieciešamību.”
Kā ziņots, trešdien Oremā Jūtas ielejas Universitātē (UVU) snaiperis nošāva konservatīvās jaunatnes organizācijas "Turning Point USA" vadītāju Kērku. 31 gadu vecais aktīvists bija konservatīvo republikāņu jaunākās paaudzes pārstāvis, kam sociālās saziņas vietnēs bija miljoniem sekotāju.
Apmeklējot ASV universitātes, Kērks aicināja studentus uz debatēm, kas pēc tam tika izplatītas tiešsaistē. Uz debatēm bieži tika aicināti Kērka ideoloģiskie pretinieki jeb tā dēvētie progresīvie.