"Viņa ir pilnībā sagrauta!" Tramps atklāj sarunu ar nogalinātā Čārlija Kērka sievu
Pēc traģiskās konservatīvā aktīvista Čārlija Kērka slepkavības viņa sieva Ērika palikusi viena ar diviem bērniem un pārdzīvo smagus brīžus. Kā atzina ASV prezidents Donalds Tramps, viņš runājis ar bēdu sagrauto atraitni.
Runājot ar žurnālistiem pie Baltā nama, Donalds Tramps pastāstīja par savu telefonsarunu ar satricināto Ēriku. Viņš sacīja: “Es runāju ar Ēriku, viņa ir viņa sieva, un mums bija gara saruna. Viņa ir sagrauta, pilnībā sagrauta, kā jau varat iedomāties.”
Tramps sacīja, ka pēc Čārlija Kērka slepkavības viņa atraitne Ērika vēlas turpināt vadīt konservatīvo jauniešu organizāciju “Turning Point USA”, ko Kērks kopā ar domubiedriem dibināja 2012. gadā, kad pats bija tikai 18 gadus vecs.
Tramps atzina: “Viņa ir sagrauta, bet, neraugoties uz zaudējumu, viņi vēlas turpināt “Turning Point” darbu, jo daudzi cilvēki man zvanīja un piedāvāja ziedojumus,” sacīja ASV prezidents. “Es nezinu — vai mēs dodam ziedojumus viņai? Vai mēs tos sniedzam “Turning Point”? Vai varbūt kādai no simtiem koledžu un universitāšu, ar kurām viņš sadarbojās?”
Pirms tikai divām nedēļām Kērks bija publicējis ierakstu internetā, kurā rakstīja: “Ģimene mainīs tavu dzīvi vislabākajos veidos.”
Saskaņā ar Kērka ierakstiem sociālajos tīklos, abi salaulājās 2021. gada maijā “ļoti intīmā” ceremonijā Arizonā. Nesen, dažas nedēļas pirms slepkavības, Kērks ar sievu un bērniem parādījās televīzijas raidījumā “Fox and Friends”.