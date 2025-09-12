Pasaulē
Šodien 15:36
Kērka slepkava ir aizturēts, paziņo Tramps
ASV prezidents Donalds Tramps piektdien paziņojis, ka persona, kas tiek turēta aizdomās par konservatīvo aktīvista Čārlija Kērka slepkavību, ir aizturēta.
"Kāds viņam ļoti tuvs cilvēks viņu uzrādīja," tiešraidē translētajā intervijā televīzijas kanālam "Fox News" pavēstīja Tramps.
Kā ziņots, trešdien Oremā Jūtas ielejas Universitātē (UVU) snaiperis nošāva konservatīvās jaunatnes organizācijas "Turning Point USA" vadītāju Kērku.
31 gadu vecais aktīvists bija konservatīvo republikāņu jaunākās paaudzes pārstāvis, kam sociālās saziņas vietnēs bija miljoniem sekotāju.
Apmeklējot ASV universitātes, Kērks aicināja studentus uz debatēm, kas pēc tam tika izplatītas tiešsaistē. Uz debatēm bieži tika aicināti Kērka ideoloģiskie pretinieki jeb tā dēvētie progresīvie.