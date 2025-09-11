Dažas stundas pirms Čārlija Kērka slepkavības viņa sieva dalās ar zīmīgu Bībeles citātu - tagad viņa palikusi viena ar diviem bērniem
ASV prezidenta Donalda Trampa sabiedrotā un konservatīvā influencera Čārlija Kērka sieva dažas stundas pirms viņa slepkavības savā “X” profilā publicēja zīmīgu ierakstu.
Savā kontā Ērika Kērka dalījās ar atsauci uz Bībeles psalmu 46:1: “Dievs ir mūsu patvērums un stiprums, ļoti klātesošs palīgs bēdu laikā.”
31 gadu vecais Kērks pēc sevis atstājis sievu un divus mazus bērnus – trīs gadus vecu meitu un 16 mēnešus vecu dēlu. Pāris tikai maijā svinēja savu ceturto kāzu gadadienu.
Saskaņā ar Kērka ierakstiem sociālajos tīklos, abi salaulājās 2021. gada maijā “ļoti intīmā” ceremonijā Arizonā. Kā toreiz stāstīja Ērika, ceremonijā nebija ne līgavas māsas, ne līgavaiņa vedēja, un viņai nebija arī vecmeitu ballītes.
Kāds viņas ieraksts no pagājušā gada februāra vēstīja: “Ja esat tikko saderinājušies un izjūtat steigu un spiedienu gatavoties lielajai dienai, apstājieties. Tā ir viena diena; jā, tā iezīmē jaunu dzīves posmu. Jā, tā simbolizē īpašu derību starp jums, jūsu vīru un Kungu. Bet atcerieties – svarīgākas ir dienas pēc tam. Pārkārtojiet savu domāšanu. Nepārdzīvojiet par ziediem vai galdautiem. Kāzas cilvēkus padara traki un var izraisīt liekus ģimenes konfliktus – atlaidiet to.”
Nesen, dažas nedēļas pirms slepkavības, Kērks ar sievu un bērniem parādījās televīzijas raidījumā “Fox and Friends”.