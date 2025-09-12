VIDEO: ASV aktīvista Čārlija Kērka slepkava iemūžināts, bēgot no notikuma vietas
Jūtas štata Sabiedriskās drošības departamenta publicējis video, kurā redzams, kā ASV politiskā aktīvista Čārlija Kērka slepkava bēg no notikuma vietas.
Video aizdomās turamais redzams uz Jūtas ielejas universitātes (UVU) jumta, virzoties no tā kreisās uz labo malu. Pēc tam viņš nokāpj no jumta, atstājot notikuma vietā savus kurpju un pirkstu nospiedumus. Pēdu nospiedumi ļāvuši izmeklētājiem secināt, ka iespējamais slepkava valkā "Converse" sporta apavus. Nokāpis no jumta, aizdomās turamais skrien pāri zālājam pie autostāvvietas un pazūd tuvējā mežā, kur vēlāk tika atrasts slepkavības ierocis.
Kāds Jūtas ielejas universitātes students medijam "CNN" atklāj, ka pēdējo divu nedēļu laikā divas reizes redzējis gar universitātes ēkas jumtu staigājam kādu vīrieti. Students sacīja, ka nav pārliecināts, ka tā ir tā pati persona, kas redzama ASV Federālās izmeklēšanas biroja (FIB) publiskotajās fotogrāfijās, taču norādīja, ka abi izskatās līdzīgi. Students piebilda, ka pēdējo reizi vīrieti universitātes tuvumā redzēja pagājušajā trešdienā, nedēļu pirms apšaudes.
Students raksturoja vīrieti kā "garu, tievu, baltādaino puisi, kuram bija tumši mati, tumšas drēbes un plecos uzmesta mugursoma. Viņš piebilda, ka vīrietis vairākkārt pētīja arī pagalma zonu, kur vēlāk uzstājās Kirks.
Students norādīja, ka viņam šķita savādi, ka cilvēks atrodas jumta tuvumā, taču viņš par to neziņoja varas iestādēm. Pēc apšaudes viņš par saviem novērojumiem pavēstīja FIB, bet nesaņēma no viņiem nekādu atbildi.
Sociālajos tīklos izplatījušās vairākas oficiāli neapstiprinātas teorijas par Kērka slepkavības iemesliem. Kamēr vieni tajā vaino demokrātu liberālo ideoloģiju, citi norāda, ka Kērks neilgi pirms nāves runājis par bēdīgi slavenā pedofila Hārvija Epstīna noziegumiem, aicinot publicēt visus izmeklētāju iegūtos dokumentus. Tikmēr daži vietnē "X" uzskata, ka Kērka miesassargi pirms slepkavības uzvedušies savādi.
